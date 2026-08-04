Woodruff rompe récord Centroamericano de 400 con vallas y conquista el oro

La panameña Gianna Woodruff conquista los 400 metros con vallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, el martes 4 de agosto de 2026 (AP Foto/Fernando Vergara) AP

La vallista de ascendencia panameña, nacida en Santa Mónica, California, paró el cronómetro del Estadio Félix Sánchez de Santo Domingo en 53,98 segundos, con lo que rompió la marca de 54,30 establecida en Maracaibo 1998 por la jamaiquina Deon Hemmings.

Fue una buena forma de emular a Sánchez, el astro que encendió el pebetero en la ceremonia inaugural de Santo Domingo 2026 hace semana y media y que brilló precisamente en la prueba de los 400 con vallas, con oros olímpicos en Atenas 2004 y Londres 2012.

Woodruff respondió a su condición de favorita. Tras la plata en la capital salvadoreña, fue campeona de los Juegos Panamericanos de 2023 en Santiago y quinta en el Mundial de 2025 en Budapest.

Fue el tercer oro de Panamá en esta edición de las justas regionales, tras los obtenidos en judo y ajedrez.

La plata fue para la boricua Grace Claxton, mientras que el bronce quedó en manos de la tica Daniela Rojas.

En la rama masculina, el anfitrión Yeral Núñez homenajeó también a “Superfélix”, al cruzar la meta en 48,30 segundos para llevarse el oro y desatar el júbilo de los espectadores.

La presea plateada fue para el salvadoreño Pablo Ibáñez y el bronce quedó en las arcas de México, gracias a Guillermo Campos.

La delegación mexicana abultó su cosecha en la cima del medallero, con un total de 277 preseas. Acumula 123 de oro, cerca del récord impuesto por el mismo país con 145 en San Salvador, así como 83 de plata y 71 de bronce.

Colombia se ubica segunda, ya sin posibilidades de alcanzar al líder, con 60 oros y un botín total de 178 medallas.

Completan los cinco primeros puestos Cuba (33 de oro y 94 totales), Venezuela (22 y 128), así como Puerto Rico (19 y 76).

Los anfitriones dominicanos son sextos con 18 oros y 85 medallas en total.

Colombia hace el 1-2 con la jabalina

Colombia hizo el 1-2 en el lanzamiento de jabalina para mujeres. Flor Ruiz se llevó el oro con una distancia de 67,34 metros, mientras que Valentina Barrios obtuvo la plata con 58,14.

La local Yesi Tejeda obtuvo el bronce con 54,95.

El mexicano Eduardo Herrera conquistó el oro en los 5.000 metros con un tiempo de 13 minutos, 50,86 segundos, seguido por el boricua Víctor Ortiz y el colombiano Pedro Marín.

En el relevo mixto 4x100, Jamaica se hizo del oro, con un tiempo de 41,06 segundos, mientras que Cuba se agenció la plata y Puerto Rico el bronce.

México domina el all-around femenino; Colombia el masculino

Los colombianos Ángel Barajas y Camilo Vera ocuparon los dos primeros lugares del concurso completo individual de la gimnasia artística. Barajas se llevó el oro gracias a su desempeño en la barra horizontal, el último aparato de la competición, para totalizar 81,100 puntos, por 79,800 de su compatriota.

El bronce fue para el guatemalteco Jaycko Bourdet, con 75,550.

En la rama de mujeres, fue México el que acaparó los dos primeros peldaños del podio.

Natalia Escalera se colgó la medalla de oro con una puntuación total de 51,450, mientras que Victoria Mata queddó con 50,850.

El bronce fue para la jamaiquina Jahzara Swaby Ranger, con 49,900.

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FUENTE: AP