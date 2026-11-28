Brian Keefe, entrenador de los Wizards de Washington, reacciona durante el duelo del sábado 28 de noviembre de 2026 ante el Magic de Orlando (AP Foto/Nick Wass) AP

Adam Caporn se desempeñará como entrenador interino por el resto de la temporada, informaron los Wizards.

Washington tenía marca de 4-3 el 2 de noviembre, tras cosechar una victoria. Desde entonces, los Wizards han tenido un registro de 3-10.

Y seis de esas derrotas han sido por al menos 15 puntos.

“Decisiones como ésta nunca son fáciles, pero es momento de que el equipo avance con una nueva voz”, manifestó el presidente de los Wizards, Michael Winger. “Brian ha sido una parte integral de nuestra organización, ayudando a sentar una base de desarrollo de jugadores en Washington. Estamos agradecidos con Brian por el profesionalismo que aportó a nuestro equipo y el compromiso que mostró con nuestros jugadores y el personal”.

Keefe, quien asumió de manera interina a mitad de la temporada 2023-24 después de que el equipo destituyó a Wes Unseld Jr., tuvo una marca de 50-173 con los Wizards.

Se le pidió supervisar una reconstrucción durante sus primeras dos temporadas, al ganar 18 partidos en 2024-25 y 17 la temporada pasada, cuando los Wizards terminaron con el peor récord de la NBA.

Pero se esperaba que Washington diera un paso adelante esta temporada, cuando los veteranos Anthony Davis y Trae Young se unieron a un núcleo joven que incluye a AJ Dybantsa, la primera selección del draft de este año.

Washington también cuenta con Alex Sarr, la segunda selección de 2024, y Tre Johnson, la sexta del año pasado.

La gestión de los partidos por parte de Keefe ha generado críticas desde la temporada pasada, particularmente después de un encuentro disputado el 10 de marzo, cuando Washington rara vez hizo dobles marcas sobre Bam Adebayo, de Miami, quien anotó 83 puntos, la segunda mayor cifra en la historia de la NBA.

Esta temporada, no era sólo que los Wizards estuvieran perdiendo. Era la manera en que estaba ocurriendo, y cómo los márgenes abultados se estaban volviendo comunes.

Tan sólo en las últimas tres semanas, los Wizards disputaron cuatro partidos en los que estuvieron abajo por al menos 34 puntos, incluidos cada uno de sus dos compromisos más recientes.

Están siendo superados por 6,5 puntos por partido y se ubican en el tercio inferior de la NBA en unidades por encuentro, porcentaje de tiros de campo, porcentaje de triples, rebotes por duelo y asistencias por compromiso, entre otras categorías.

Keefe también trabajó como asistente con el Thunder de Oklahoma City, los Lakers de Los Ángeles y los Nets de Brooklyn. Se incorporó a los Wizards antes de la temporada 2023-24.

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El periodista de baloncesto de AP Tim Reynolds contribuyó con este despacho.

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FUENTE: AP