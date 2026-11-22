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El alero de los Wizards de Washington, Kyshawn George (18), bota el balón por la cancha durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra el Magic de Orlando, el domingo 22 de noviembre de 2026, en Washington. (Foto AP/John McDonnell) AP

Trae Young tuvo 11 puntos y 11 asistencias para los Wizards, que se han recuperado de una racha inicial de ocho derrotas seguidas. Ganaron con un acierto desbordante el domingo, al encestar 22 de 39 triples y no estuvieron en desventaja en ningún momento después de abrir el partido con una racha de 11-0.

Los Wizards han ganado tres seguidos por primera vez desde el 1 al 5 de febrero de 2025.

Tristan da Silva anotó 18 puntos y Desmond Bane aportó 17 para Orlando, que no contó con su estrella Paolo Banchero debido a un esguince de tobillo.

Los Wizards llegaron a tener una ventaja de hasta 20 puntos en la primera mitad, aunque al descanso el marcador era 63-51 y el Magic la recortó rápidamente a siete en el tercer cuarto. Washington respondió con una racha de 12-0 que incluyó dos triples de George, uno de Tre Johnson y otro de Young.

Un triple de Bilal Coulibaly puso el marcador 97-75 hacia el final del tercer cuarto.

Coulibaly anotó 12 puntos, todos con triples. Johnson sumó 11 con 4 de 5 en tiros de campo. La primera selección global del draft, AJ Dybantsa, anotó 16 puntos con ocho rebotes y seis asistencias para Washington.

Franz Wagner tuvo 16 puntos, ocho rebotes y seis asistencias para el Magic. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP