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Wizards: Alex Sarr es operado para reparar una fractura en el pie derecho

WASHINGTON (AP) — El pívot de los Wizards, Alex Sarr, fue operado para reparar una fractura en el pie derecho, anunció el equipo el lunes.

Los Wizards informaron que Sarr se lesionó durante un entrenamiento de pretemporada y se espera que se recupere por completo antes de la próxima campaña. El doctor Martin J. O'Malley realizó el procedimiento en el Hospital for Special Surgery de Nueva York.

Sarr, de 2,13 metros, fue la segunda selección del draft de 2024. La temporada pasada promedió 16,3 puntos por partido, además de 7,4 rebotes. También lanzó con un 48,2% de acierto en tiros de campo, frente al 39,4% que registró como novato.

Washington tiene la primera selección en el draft de este año, que se realizará más adelante este mes.

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FUENTE: AP

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