Witt pega jonrón y los Reales logran su 5ta victoria seguida al barrer por 4-0 a Atléticos

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El lanzador de los Reales de Kansas City, Randy Dobnak, lanza hacia un bateador de los Atléticos durante la primera entrada de un partido de béisbol en Kansas City, Misuri, el jueves 20 de agosto de 2026. (Foto AP/Colin E. Braley) AP

Los Reales han ganado cinco partidos consecutivos y consiguieron su cuarta barrida de serie de la temporada, pero esta fue la primera de cuatro juegos.

Los Atléticos han perdido 17 de sus últimos 21.

Connor Thomas (1-1) lanzó 1 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas.

Gage Jump (5-8) permitió cinco carreras con ocho hits en cuatro entradas para cargar con la derrota.

El abridor de los Reales, Randy Dobnak, sorteó cuatro entradas sin permitir carreras, al admitir 10 corredores en base con seis hits y cuatro bases por bolas.

El venezolano Maikel García siguió con un doble, pero se detuvo sujetándose el isquiotibial izquierdo después de pasar por tercera en el rodado de su compatriota Salvador Pérez que se le escapó al campocorto boricua Darell Hernaiz para un error.

García salió del juego por una lesión en el isquiotibial izquierdo. Apenas había regresado el lunes, después de haber estado en la lista de lesionados desde el 23 de junio por una distensión muscular en la mano izquierda. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP