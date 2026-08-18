Witt culmina remontada de Reales en la 9na con el hit del triunfo 4-3 ante Atléticos

Compartir en:









El dominicano Carlos Durán (izquierda) y Bobby Witt Jr. (derecha) son empapados por Kyle Isbel, su compañero de los Reales de Kansas City, tras la victoria sobre los Atléticos, el martes 18 de agosto de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Los Reales, que perdían por 3-1, llenaron las bases con un out en la novena gracias a una interferencia del receptor, un sencillo y una base por bolas. Tolbert bateó por Kyle Isbel y conectó un sencillo rodado al jardín izquierdo ante Hogan Harris (3-2) para empatar el juego.

El dominicano Elvis Alvarado relevó a Harris y consiguió que Isaac Collins elevara una línea para out antes de que Witt dejara caer un sencillo al jardín izquierdo para la sexta victoria en que los Reales han dejado tendidos sobre el terreno a sus rivales en esta campaña.

Los Atléticos tomaron ventaja temprano cuando Zack Gelof recibió una base por bolas en la primera entrada y Jonah Heim recibió otra para llenar las bases. Luego, Tommy White impulsó la primera carrera del juego con un sencillo al jardín izquierdo.

Un segundo corredor estuvo cerca de anotar, pero fue puesto out en el plato.

El derecho dominicano de los Reales, Carlos Durán (1-0), se llevó la victoria al lanzar una novena entrada sin permitir carreras.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP