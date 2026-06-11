Wimbledon aumenta 20% los premios y el campeón individual recibirá 4,8 millones de dólares

ARCHIVO - Foto del jueves 10 de julio del 2025, la bielorrusa Aryna Sabalenka en la semifinal de Wimbledon ante la estadounidense Amanda Anisimova. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo) AP

El total de premios en metálico, incluidos los viáticos de los jugadores, será de 64,2 millones de libras (85,8 millones de dólares), descrito como “con diferencia” el mayor aumento anual en la historia del torneo.

“Esperaría que los jugadores lo reciban bien. Es una cantidad significativa de dinero”, indicó en conferencia de prensa Deborah Jevans, presidenta del All England Club.

“Hemos demostrado que hemos analizado cada ronda, incluida la fase de clasificación”, agregó. “Mi esperanza es que los jugadores sí reconozcan lo significativo que es este aumento”.

Desde hace tiempo, los jugadores vienen pidiendo una mayor participación en los ingresos de los cuatro torneos de Grand Slam y recientemente comenzaron a dar pasos hacia una acción colectiva.

Para le edición de este año en Wimbledon, los jugadores abogaron por un total de 71 millones de libras (95 millones de dólares) en premios, indicó Jevans, al citar sus recientes conversaciones en París con Larry Scott, el exdirector ejecutivo de la WTA que ha estado asesorando a los jugadores.

Antes del Abierto de Francia, la número 1 Aryna Sabalenka sostuvo que, en algún momento, los jugadores deberían organizar un boicot si no se cumplen sus demandas. El número 1 masculino Jannik Sinner, Coco Gauff y otros también se pronunciaron.

Luego, en las conferencias de prensa previas al torneo en Roland Garros, los jugadores del top 10 limitaron sus sesiones con los periodistas a 15 minutos como protesta simbólica por la menor repartición de ingresos del torneo.

Hace poco más de un año, 20 jugadores destacados firmaron una carta dirigida a los responsables de los cuatro Grand Slams para solicitar más premios en metálico y una mayor voz en la toma de decisiones.

Wimbledon, el torneo de Grand Slam más antiguo, comienza el 29 de junio. Iga Swiatek es la campeona defensora en la rama femenina. Sinner venció a Carlos Alcaraz en la final masculina del año pasado, pero el español se perderá el evento debido a una lesión en la muñeca.

El premio por disputar la primera ronda este año será de 80.000 libras (107.000 dólares), lo que representa un aumento del 21% respecto de 2024, y las rondas de clasificación registrarán un incremento total del 25%.

El subcampeón individual masculino y femenino recibirá 1,8 millones de libras (2,4 millones de dólares) cada uno. Eso supone un aumento del 18% respecto del año pasado.

“Este anuncio reconoce el éxito de The Championships, y que operamos un programa sostenible que nos permite no solo aumentar los premios en metálico, sino también invertir en instalaciones, en la temporada de canchas de hierba y en el apoyo al tenis británico e internacional”, explicó Jevans.

Las ganancias de Wimbledon también apoyan el tenis de base

Aumentar los premios en metálico es un ejercicio de equilibrio, porque el 90% de cualquier excedente financiero distribuible de Wimbledon va a la Lawn Tennis Association (LTA), el organismo rector del tenis y el pádel en Gran Bretaña.

La LTA trabaja para incrementar la participación en el deporte, renovar canchas, apoyar el desarrollo de jugadores de élite y organizar torneos sobre hierba en la antesala de Wimbledon.

Para el año calendario 2025, la LTA informó una disminución del 4% en el excedente de Wimbledon (48,6 millones de libras, o 65 millones de dólares) en comparación con 2024, aunque los ingresos totales de la LTA aumentaron un 2% —en parte, señaló, por la introducción de un evento del circuito femenino en el Queen’s Club.

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FUENTE: AP