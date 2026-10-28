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William Contreras, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial con .381 y 10 reversiones ABS

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — William Contreras se convirtió en el octavo receptor elegido el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial después de conducir a los Cerveceros de Milwaukee a su primer campeonato.

El venezolano William Contreras, cátcher de los Cerveceros de Milwaukee, festeja la conquista de la Serie Mundial el miércoles 28 de octubre de 2026, tras vencer a los Rays de Tampa Bay (AP Foto/Ashley Landis)
El venezolano William Contreras, cátcher de los Cerveceros de Milwaukee, festeja la conquista de la Serie Mundial el miércoles 28 de octubre de 2026, tras vencer a los Rays de Tampa Bay (AP Foto/Ashley Landis) AP

El venezolano, corazón y alma de un equipo de mercado pequeño, bateó para .381 mientras guiaba al cuerpo de lanzadores de Milwaukee y sacaba provecho del primer Clásico de Otoño con el sistema automatizado de desafío de bolas y strikes al ganar 10 de 13 apelaciones.

Contreras conectó un doble impulsor en la victoria 4-1 de Milwaukee que aseguró el título en el quinto juego la noche del miércoles.

“Se presenta todos los días”, comentó el relevista Aaron Ashby. “Este equipo no sería lo que es sin este tipo. Es increíble”.

Momentos después de recibir el premio al Más Valioso (MVP), Contreras abrazó a su hermano mayor Willson, primera base de los Medias Rojas de Boston, quien ganó una Serie Mundial con los Cachorros de Chicago en 2016.

“Mi hermano es mi mejor amigo”, manifestó William Contreras entre lágrimas.

Volvió a emocionarse cuando le preguntaron por Venezuela, su país natal. Contreras integró el equipo de Venezuela que ganó su primer Clásico Mundial de Béisbol en marzo, aunque se fue de 13-0 sin carreras impulsadas. Se colocó una bandera venezolana sobre los hombros mientras celebraba en el terreno el miércoles.

“Significa todo porque es la primera vez que los muchachos de Venezuela ganan el Clásico”, expresó. “Es historia, historia para mi país. Amo a Venezuela. Es mi país”.

De principio a fin, fue un año increíble para Contreras.

Se une a Gene Tenace (1972), Johnny Bench (1976), Steve Yeager (co-ganador en 1981), Darrell Porter (1982), Rick Dempsey (1983), Pat Borders (1992) y Salvador Pérez (2015) como receptores que han ganado el premio.

Contreras, de 28 años y tres veces elegido al Juego de Estrellas, bateó para .270 con 18 jonrones y un récord personal de 94 carreras impulsadas. Los Cerveceros ganaron su cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional.

Bateó para .444 con un par de jonrones solitarios en la serie divisional contra San Diego, al conectar un batazo que rompió el empate en la séptima entrada del primer juego y otro jonrón en el tercero. Bateó para .357 con un jonrón y tres carreras impulsadas en la barrida de la Serie de Campeonato sobre los Dodgers de Los Ángeles.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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