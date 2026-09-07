"Widow's Bay" domina con 8 Emmy en ceremonia no televisada y "The Pitt" se lleva 4

“DTF St. Louis” ganó a lo grande con seis premios en las categorías de serie limitada, y sus coprotagonistas y actores veteranos David Harbour y Linda Cardellini se convirtieron ambos en ganadores del Emmy por primera vez.
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LOS ÁNGELES (AP) — “Widow’s Bay” arrasó con ocho Emmy por su temporada debut el domingo, una semana antes de la entrega principal de premios y su transmisión televisiva, mientras que “The Pitt” tuvo una sólida actuación en su segundo año con cuatro galardones propios y Rob Reiner ganó póstumamente un Emmy de actuación casi nueve meses después de su asesinato.
“DTF St. Louis” ganó a lo grande con seis premios en las categorías de serie limitada, y sus coprotagonistas y actores veteranos David Harbour y Linda Cardellini se convirtieron ambos en ganadores del Emmy por primera vez.
“Widow’s Bay”, la comedia de terror de Apple TV con Matthew Rhys como el alcalde de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra que lidia con una maldición de siglos de antigüedad, se impuso en categorías que incluyeron cinematografía, sonido, música y diseño de producción.
Betty Gilpin ganó como mejor actriz invitada en una comedia por su papel en la serie, y leyó un poema cómico a toda velocidad como discurso de aceptación. Incluía las líneas “nuestro negocio es estúpido, pero los actores son lo máximo” e “inclinémonos todos más hacia Sam Shepard y menos hacia Sam Altman”.
La serie médica de HBO Max “The Pitt” —la principal nominada del año con 25 y la actual ganadora de mejor drama por su primera temporada— obtuvo triunfos el domingo en categorías que incluyeron maquillaje protésico y mejor actor invitado en un drama para Ernest Harden Jr., de 73 años, nominado por primera vez.
Harden, que ganó por interpretar los últimos días de Louie Cloverfield, la presencia constante de la sala de emergencias y alcohólico en permanente lucha en “The Pitt”, lloró cuando dijeron su nombre.
“Estoy en la nube 25”, declaró entre bastidores en el Peacock Theater de Los Ángeles. “No digo que sea una sorpresa total porque ‘The Pitt’ es una serie tan poderosa, pero simplemente tenerlo en tus manos es irreal”.
El primer papel con diálogo de Harden fue en el thriller de 1975 de Robert Redford y Faye Dunaway “Three Days of the Condor”, y tuvo un papel durante tres temporadas en la comedia de situación “The Jeffersons” en la década de 1970, pero ha actuado durante décadas sin recibir premios.
El cantautor Andrew Bird y Gavin Brivik ganaron por música y letra originales por una canción que escribieron sobre el personaje.
“No es una serie con mucha música”, explicó Bird entre bastidores. “Pero nos dieron un momento hermoso con un personaje que queremos”.
La Academia de Televisión entrega más de 100 Emmy para producciones de horario estelar (también existen los Emmy diurnos), y la mayoría fueron otorgados este fin de semana en un par de ceremonias, incluyendo la del sábado, en la que Bad Bunny ganó el primer Emmy de su carrera por su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.
Los premios otorgados en las ceremonias no televisadas se conocían como los Emmy de las Artes Creativas, pero para su 78.ª edición todos son simplemente Premios Emmy.
Los galardones de este fin de semana van principalmente para miembros del equipo detrás de cámaras, pero incluyen los trofeos de actuación invitada que suelen recaer en nombres más conocidos.
El poder estelar de las series recibió un impulso extra cuando cinco categorías que normalmente están en la transmisión principal se trasladaron al fin de semana previo; entre ellas, mejor actor de reparto en una serie limitada, que ganó Harbour en su tercera nominación, y mejor actriz de reparto en una serie limitada para Linda Cardellini, quien ganó en su cuarta nominación. En su carrera de élite, Cardellini ha actuado en producciones como “Freaks and Geeks” y “Mad Men”.
“Gracias a todos los que a lo largo de los años me ayudaron a llegar a este momento, es un sueño hecho realidad”, dijo Cardellini desde el escenario, entre lágrimas.
En una ceremonia que, por lo demás, avanzó a un ritmo vertiginoso con un ánimo ligero, se produjo una ovación larga y reflexiva cuando se anunció a Reiner como mejor actor invitado en una comedia por su trabajo en “The Bear”. La amiga de Reiner y también estrella invitada de “The Bear”, Jamie Lee Curtis, estuvo entre quienes le rindieron homenaje.
La victoria de Reiner llegó unos 50 años después de haber ganado dos premios Emmy por su actuación en “All in the Family”.
Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron asesinados por su hijo en diciembre. El hijo fue acusado de apuñalarlos hasta la muerte, pero se ha declarado no culpable.
Las ceremonias del sábado y el domingo se editarán juntas para emitirse el 12 de septiembre en FXX y transmitirse en Hulu al día siguiente. La ceremonia de horario estelar del 14 de septiembre, también en el Peacock Theater y presentada por Mariska Hargitay, se transmitirá en vivo por NBC y el servicio de streaming Peacock.
Tanto “Widow’s Bay” como “The Pitt” pueden sumar hasta seis Emmy más a sus totales en la gala televisada.
“Pluribus”, otra debutante de Apple TV en los Emmy del creador de “Breaking Bad”, Vince Gilligan, que podría desafiar a “The Pitt” en las principales categorías de drama, ganó cuatro trofeos el domingo por la noche, incluidos montaje, diseño de producción y mezcla de sonido.
Shailene Woodley ganó como mejor actriz invitada en un drama por su papel en “Paradise”. Era su primer Emmy.
“Spider-Noir”, la serie de Nicolas Cage que Amazon Prime Video canceló la semana pasada tras una temporada, ganó cinco Emmy, incluidos efectos visuales y escenas de riesgo.
Hargitay estuvo entre los ganadores de este fin de semana, al obtener dos Emmy por el documental que dirigió sobre su madre, Jayne Mansfield, “My Mom Jayne”, que se suman al Emmy a mejor actriz en un drama que ganó en 2006 por “Law & Order: Special Victims Unit”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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