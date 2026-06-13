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White y Harris disparan jonrones y los Bravos derrotan 3-1 a los Mets

NUEVA YORK (AP) — Eli White conectó un jonrón e igualó su mejor marca personal con tres imparables el sábado, y lideró a los Bravos de Atlanta a una victoria de 3-1 sobre los mets de Nueva York.

Michael Harris II, de los Bravos de Atlanta, sigue el vuelo de la pelota de su jonrón durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mets de Nueva York, el sábado 13 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Noah K. Murray)
Michael Harris II, de los Bravos de Atlanta, sigue el vuelo de la pelota de su jonrón durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mets de Nueva York, el sábado 13 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Noah K. Murray) AP

White conectó un doble productor en la segunda entrada y pegó un jonrón en la cuarta antes de disparar otro doble en la séptima, mientras los Bravos, líderes de las Grandes Ligas, detuvieron su segunda racha de tres derrotas consecutivas de la temporada.

El juego de tres hits fue el quinto de la carrera de White y el primero desde el 17 de mayo de 2025.

Michael Harris II conectó un jonrón de 392 pies que pegó en la señalización publicitaria junto a la segunda grada en el jardín derecho en la octava.

El venezolano Martín Pérez (4-2) permitió una carrera y ponchó a cuatro en cinco entradas y un tercio para ganar su tercera apertura consecutiva —su racha más larga desde que ganó tres aperturas seguidas con los Rangers de Texas del 21 de junio al 2 de julio de 2022.

El cubano Raisel Iglesias concretó su 14to salvamento al lograr que el venezolano Francisco Álvarez, la potencial carrera del triunfo, bateara para una doble matanza 1-4-3 que terminó el juego. El aparente jonrón del dominicano Juan Soto para abrir la novena fue anulado por interferencia de un aficionado, lo que envió a Soto a segunda con un doble.

Bo Bichette se mantuvo encendido por los Mets al irse de 3-2 y anotar con el sencillo de Mark Vientos en la sexta. Bichette batea para .389 (14 de 36) en los últimos nueve juegos desde el 3 de junio, lapso en el que elevó su promedio de bateo de .213 a .236.

Sean Manaea (1-1) cargó con la derrota en su primera apertura del año con los Mets.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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