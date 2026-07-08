Wheeler critica decisión de MLB de excluirlo del Juego de Estrellas

“Me enfurece y es una tontería”, dijo Wheeler Wheeler (9-1) en comentarios posteriores al partido transmitidos por NBC Sports Philadelphia.

La actuación de Wheeler, de 36 años, que igualó su mejor marca personal de ponches en una victoria por 4-1, llegó apenas horas después de que las Grandes Ligas anunciaran que otros tres lanzadores de la Liga Nacional —Riley O’Brien, de San Luis; el venezolano Jesús Luzardo, de Filadelfia; y Braxton Ashcraft, de Pittsburgh— habían sido elegidos como reemplazos para el Juego de Estrellas.

Las tres incorporaciones de última hora para el Juego de Estrellas del 14 de julio —que esta temporada se celebra en Filadelfia— sustituyeron a Paul Skenes, de Pittsburgh; Jacob Misiorowski, de Milwaukee; y Max Meyer, de Miami, quienes tienen previsto lanzar para sus equipos este fin de semana.

Wheeler también tiene programado lanzar este fin de semana contra Detroit, y tuvo la impresión de que esa es la razón por la que no fue seleccionado como reemplazo.

“Solo porque lanzo un día en particular, yo ni siquiera sé cuál es la palabra correcta”, indicó. “Porque lanzo un día en particular, no puedo lanzar en el Juego de Estrellas ni siquiera estar ahí o recibir el reconocimiento”.

Wheeler señaló que, si un lanzador que lo merece quiere participar en el Juego de Estrellas, al menos debería tener la oportunidad de ser incluido en el roster, sin importar cuándo tenga programado lanzar para su propio equipo.

“Quizá si yo no estuviera necesariamente justo ahí metido no estaría diciendo esto, pero siento que me lo he ganado”, añadió Wheeler. “Hay ciertas maneras de hacerlo y uno pensaría que ya a estas alturas tendrían una idea —con cuántos Juegos de Estrellas han tenido”.

Wheeler indicó que incluso habría estado dispuesto a lanzar una entrada en el Juego de Estrellas con dos días de descanso, cuando normalmente de todos modos estaría lanzando en una sesión de bullpen.

“Es una regla medio absurda que, solo porque lanzo un día en particular, me castiguen. Estaría bien lanzando una entrada. Pero ni siquiera es una opción, supongo”, continuó.

Kyle Schwarber, quien impulsó la ofensiva de los Filis con su 31er jonrón de la temporada, el mejor de las Grandes Ligas, dijo que entendía la frustración de Wheeler.

Schwarber, cuatro veces All-Star y seleccionado al roster de la Liga Nacional de esta temporada como bateador designado, expresó: “Cuando alguien se lo merece, quieres que reciba ese reconocimiento”.

“Solo estamos en este juego por un tiempo. Quieres poder mirar atrás y sentir que tienes algunas cosas que te pongan plumas en el sombrero”, agregó.

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FUENTE: AP