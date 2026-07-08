americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Wheeler critica decisión de MLB de excluirlo del Juego de Estrellas

CINCINNATI (AP) — El lanzador de los Filis de Filadelfia, Zack Wheeler, describió su actuación de 14 ponches en la victoria del martes sobre los Rojos de Cincinnati como “un recordatorio para quien necesite que se lo recuerden” de que las Grandes Ligas se equivocaron al dejarlo fuera del roster de la Liga Nacional para el Juego de Estrellas de la próxima semana.

“Me enfurece y es una tontería”, dijo Wheeler Wheeler (9-1) en comentarios posteriores al partido transmitidos por NBC Sports Philadelphia.

La actuación de Wheeler, de 36 años, que igualó su mejor marca personal de ponches en una victoria por 4-1, llegó apenas horas después de que las Grandes Ligas anunciaran que otros tres lanzadores de la Liga Nacional —Riley O’Brien, de San Luis; el venezolano Jesús Luzardo, de Filadelfia; y Braxton Ashcraft, de Pittsburgh— habían sido elegidos como reemplazos para el Juego de Estrellas.

Las tres incorporaciones de última hora para el Juego de Estrellas del 14 de julio —que esta temporada se celebra en Filadelfia— sustituyeron a Paul Skenes, de Pittsburgh; Jacob Misiorowski, de Milwaukee; y Max Meyer, de Miami, quienes tienen previsto lanzar para sus equipos este fin de semana.

Wheeler también tiene programado lanzar este fin de semana contra Detroit, y tuvo la impresión de que esa es la razón por la que no fue seleccionado como reemplazo.

“Solo porque lanzo un día en particular, yo ni siquiera sé cuál es la palabra correcta”, indicó. “Porque lanzo un día en particular, no puedo lanzar en el Juego de Estrellas ni siquiera estar ahí o recibir el reconocimiento”.

Wheeler señaló que, si un lanzador que lo merece quiere participar en el Juego de Estrellas, al menos debería tener la oportunidad de ser incluido en el roster, sin importar cuándo tenga programado lanzar para su propio equipo.

“Quizá si yo no estuviera necesariamente justo ahí metido no estaría diciendo esto, pero siento que me lo he ganado”, añadió Wheeler. “Hay ciertas maneras de hacerlo y uno pensaría que ya a estas alturas tendrían una idea —con cuántos Juegos de Estrellas han tenido”.

Wheeler indicó que incluso habría estado dispuesto a lanzar una entrada en el Juego de Estrellas con dos días de descanso, cuando normalmente de todos modos estaría lanzando en una sesión de bullpen.

“Es una regla medio absurda que, solo porque lanzo un día en particular, me castiguen. Estaría bien lanzando una entrada. Pero ni siquiera es una opción, supongo”, continuó.

Kyle Schwarber, quien impulsó la ofensiva de los Filis con su 31er jonrón de la temporada, el mejor de las Grandes Ligas, dijo que entendía la frustración de Wheeler.

Schwarber, cuatro veces All-Star y seleccionado al roster de la Liga Nacional de esta temporada como bateador designado, expresó: “Cuando alguien se lo merece, quieres que reciba ese reconocimiento”.

“Solo estamos en este juego por un tiempo. Quieres poder mirar atrás y sentir que tienes algunas cosas que te pongan plumas en el sombrero”, agregó.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)

FIFA suspende la sanción de un partido a Balogun y podrá jugar con EEUU ante Bélgica

Destacados del día

Sin luz, sin comida y sin miedo: La Habana vuelve a protestar contra el régimen por los apagones

Sin luz, sin comida y sin miedo: La Habana vuelve a protestar contra el régimen por los apagones

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

Ismael Cala pide a Keiko Fujimori que lo prepare para ser presidente de una Cuba libre

Ismael Cala pide a Keiko Fujimori que lo prepare para ser presidente de una Cuba libre

ARCHIVO – La jueza de circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, sale del tribunal federal después de una audiencia en Milwaukee, el 15 de mayo de 2025. (AP Foto/Andy Manis, Archivo)

Exjueza de Wisconsin será sentenciada por ayudar a un inmigrante a evadir al ICE

URGENTE en CUBA: Otero Alcántara sale de prisión pero familiares desconocen su paradero

URGENTE en CUBA: Otero Alcántara sale de prisión pero familiares desconocen su paradero

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter