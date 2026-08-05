americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Wetherholt y Pallante guían a Cardenales a triunfo de 3-1 ante inofensivos Yankees

NUEVA YORK (AP) — JJ Wetherholt produjo un par de carreras con un batazo de dos esquinas y anotó gracias a un doble de terreno de Iván Herrera para que Andre Pallante y los Cardenales de San Luis se impusieran el miércoles 3-1 a los inofensivos Yankees de Nueva York.

El panameño Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, pega un doble de terreno ante los Yankees de Nueva York, el miércoles 5 de agosto de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II)
El panameño Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, pega un doble de terreno ante los Yankees de Nueva York, el miércoles 5 de agosto de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

San Luis ganó dos de tres juegos en el Yankee Stadium para llevarse una serie por primera vez desde que terminó 2-1 contra Atlanta del 10 al 12 de julio.

Nueva York quedó a 4 1/2 juegos del líder Tampa Bay en el Este de la Liga Americana.

Pallante (12-6), en su debut en el Yankee Stadium, permitió una carrera y tres hits en 5 1/3 entradas, después de que el primer lanzamiento se retrasó 68 minutos por la lluvia. El derecho mejoró a 7-0 en nueve aperturas como visitante esta temporada y ha trabajado al menos cinco innings en 21 de 22 apariciones en total.

Nueva York anotó sin conectar hit en una sexta entrada con lluvia, cuando el relevista dominicano George Soriano otorgó base por bolas a Jazz Chisholm Jr. con las bases llenas. Soriano, primo hermano del exastro de los Yankees Alfonso Soriano, ponchó luego a Ryan McMahon para terminar la entrada.

Riley O'Brien lanzó una novena entrada sin hits para su 27mo salvamento.

Wetherholt y el panameño Herrera conectaron dobles consecutivos por encima de la cabeza del jardinero central Trent Grisham ante el abridor Will Warren (8-6), con dos outs en la quinta entrada

Deja tu comentario

Destacados del día

CUBA ELIMINA EL LÍMITE PARA COMPRAR VEHÍCULOS: autoriza adquirir autos sin restricción de cantidad

CUBA ELIMINA EL LÍMITE PARA COMPRAR VEHÍCULOS: autoriza adquirir autos sin restricción de cantidad

Demandan a la Unión Eléctrica de Cuba por más de 802 millones de dólares bajo la Ley Helms-Burton

Demandan a la Unión Eléctrica de Cuba por más de 802 millones de dólares bajo la Ley Helms-Burton

ARRESTAN EN MIAMI A MUJER ACUSADA DE APLICAR BÓTOX SIN LICENCIA: una operación encubierta destapó el caso

ARRESTAN EN MIAMI A MUJER ACUSADA DE APLICAR BÓTOX SIN LICENCIA: una operación encubierta destapó el caso

EEUU aumenta sus operaciones de inteligencia en Cuba para elevar la presión sobre el régimen, según POLITICO

EEUU aumenta sus operaciones de inteligencia en Cuba para elevar la presión sobre el régimen, según POLITICO

Ministro de Energía rompe el silencio tras otro colapso del SEN en Cuba: Seguimos adelante con mucho empeño

Ministro de Energía rompe el silencio tras otro colapso del SEN en Cuba: "Seguimos adelante con mucho empeño"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter