Wetherholt y Pallante guían a Cardenales a triunfo de 3-1 ante inofensivos Yankees

Compartir en:









El panameño Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, pega un doble de terreno ante los Yankees de Nueva York, el miércoles 5 de agosto de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

San Luis ganó dos de tres juegos en el Yankee Stadium para llevarse una serie por primera vez desde que terminó 2-1 contra Atlanta del 10 al 12 de julio.

Nueva York quedó a 4 1/2 juegos del líder Tampa Bay en el Este de la Liga Americana.

Pallante (12-6), en su debut en el Yankee Stadium, permitió una carrera y tres hits en 5 1/3 entradas, después de que el primer lanzamiento se retrasó 68 minutos por la lluvia. El derecho mejoró a 7-0 en nueve aperturas como visitante esta temporada y ha trabajado al menos cinco innings en 21 de 22 apariciones en total.

Nueva York anotó sin conectar hit en una sexta entrada con lluvia, cuando el relevista dominicano George Soriano otorgó base por bolas a Jazz Chisholm Jr. con las bases llenas. Soriano, primo hermano del exastro de los Yankees Alfonso Soriano, ponchó luego a Ryan McMahon para terminar la entrada.

Riley O'Brien lanzó una novena entrada sin hits para su 27mo salvamento.

Wetherholt y el panameño Herrera conectaron dobles consecutivos por encima de la cabeza del jardinero central Trent Grisham ante el abridor Will Warren (8-6), con dos outs en la quinta entrada

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP