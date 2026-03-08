americateve

Westbrook suma otro triple-doble en triunfo de Kings 126-110 sobre Bulls

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Russell Westbrook anotó 23 puntos, repartió 12 asistencias y capturó 11 rebotes para lograr el triple-doble número 208 de su carrera, récord de la NBA, y los Sacramento Kings vencieron a los Chicago Bulls 126-110 la noche del domingo.

El pívot de los Kings de Sacramento, Maxime Raynaud (42), lanza sobre el base de los Bulls de Chicago, Collin Sexton (2), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 8 de marzo de 2026, en Sacramento, California. (Foto AP/Alan Greth)
Westbrook encestó 7 de 17, con tres triples, en 35 minutos. Es el cuarto triple-doble de la temporada para el jugador de 37 años, quien quedó a una asistencia de superar a Mark Jackson y ubicarse sexto en la lista histórica de la NBA.

Los triple-dobles de Westbrook constituyen un récord en curso para el nueve veces All-Star y llegaron seis días después de que arremetiera contra los medios de Sacramento por la narrativa en torno a los Kings esta temporada.

El pívot de Denver y tres veces MVP Nikola Jokic es el segundo con más triple-dobles en la NBA, con 181.

El pívot novato Maxine Raynaud sumó 26 puntos y 11 rebotes. Malik Monk anotó 30 puntos, Daeqwon Plowden aportó 16 y Precious Achiuwa agregó 13 para ayudar a los Kings a conseguir su tercera victoria en 23 partidos.

Collin Sexton encestó siete triples y anotó 28 puntos como suplente para los Bulls. Josh Giddey logró un triple-doble con 15 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. Matas Buzelis anotó 20 puntos y Nick Richards tuvo 10 puntos y 11 rebotes.

Ante una afición local a medio llenar, los Kings construyeron temprano una ventaja de dos dígitos que nunca estuvo en peligro.

Sacramento superó a los Bulls 68-36 en puntos en la pintura.

Raynaud (18 puntos), Monk (14) y Westbrook (10) pusieron en marcha a los Kings en la primera mitad. El trío combinó 16 de 29 en tiros de campo, impulsando a Sacramento a una ventaja de 65-51 al descanso.

Lo siguiente Bulls: Juegan el martes en Golden State.

Kings: Reciben a los Pacers el martes.

___

AP NBA: https://apnews.com/NBA

FUENTE: AP

Deja tu comentario

