West Ham pide a los aficionados que dejen de cantar un cántico con 'mensaje anti-Palestina'

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En un extenso comunicado publicado el jueves, West Ham indicó que estaba “al tanto de un cántico ofensivo y divisivo” que fue entonado por un sector de sus seguidores durante su partido inaugural del Championship ante Burnley el domingo.

Uno de los fichajes de verano de West Ham fue el extremo israelí Manor Solomon, quien llegó procedente de Tottenham con un contrato de tres años.

West Ham señaló en el comunicado, emitido para “recordar a los aficionados la responsabilidad que todos tenemos de representar al club de la manera correcta”.

“Animamos a nuestros seguidores a cantar fuerte y con orgullo por su club de fútbol y por los jugadores que visten la camiseta granate y azul, pero nunca de una forma que genere división o cause ofensa entre otros aficionados”.

West Ham, que descendió de la Liga Premier al final de la temporada pasada, recibe a Charlton Athletic en el London Stadium el sábado.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP