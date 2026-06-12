Wemby y los Spurs aún creen a pesar de ir 3-1 abajo ante Knicks en Finales de la NBA

El delantero de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama, habla durante una conferencia de prensa previo al Juego 5 de la serie de las Finales de la NBA contra los Knicks de Nueva York, el viernes 12 de junio de 2026, en San Antonio. (Foto AP/Ross D. Franklin) AP

Wembanyama y los Spurs de San Antonio —que acaban de convertirse en el primer equipo en la historia de las Finales de la NBA en liderar un partido por 29 puntos y aun así perder— necesitan ganar los próximos tres encuentros, o verán a los New York Knicks celebrar un título de la NBA a su costa. Y cuando los Spurs se reunieron para entrenar el viernes, Wembanyama insistió en que la convicción dentro del campamento de los Spurs sigue intacta.

“Todo el mundo lo piensa, todo el mundo lo sabe: lo vamos a lograr”, afirmó Wembanyama.

Si estaba nervioso, lo disimuló bien. La estrella francesa de 2,24 metros ha ayudado ya a los Spurs a evitar la eliminación dos veces en estos playoffs, después de que San Antonio ganara los Partidos 6 y 7 de las finales de la Conferencia Oeste contra Oklahoma City y pusiera fin al reinado del Thunder como campeón de la NBA.

Ahora, los Spurs tienen que hacerlo otra vez el sábado en el Partido 5 contra los Knicks. Y si ganan el sábado, tendrán que hacerlo de nuevo en el Partido 6 el martes. Y si ganan el martes, les espera un Partido 7 el próximo viernes.

“Siento que necesitamos aislar ese partido y afrontarlo uno a la vez. Creo que sería un error gastar nuestra energía pensando en varios partidos. Es uno a la vez”, comentó Wembanyama.

Los Spurs lideraron el Partido 1 por 14 puntos y perdieron por 10. Lideraron el Partido 2 por 12 puntos y perdieron por uno. Ganaron el Partido 3 por cuatro, y luego tuvieron la ventaja de 29 puntos en el Partido 4 y perdieron por uno.

Está claro que saben cómo ponerse en posición para vencer a los Knicks.

Simplemente no han sabido rematarlo en tres de los cuatro partidos. Y ahora intentarán convertirse en apenas el segundo equipo en la historia de las Finales de la NBA en remontar con éxito un 3-1 en contra en la serie; Cleveland lo hizo contra Golden State en 2016. Los otros 37 equipos que lo intentaron fracasaron.

“Definitivamente importa”, señaló el escolta de los Spurs Stephon Castle. “Siento que hemos hecho historia todo el año, y hemos demostrado que, con la espalda contra la pared, podemos dar un paso al frente. Así que, en realidad, no espero que esto sea diferente”.

Wembanyama tampoco.

Los Spurs saben que son lo suficientemente buenos. Han tenido las ventajas. Han ganado todos los primeros cuartos y luego han desperdiciado esas diferencias. En el Partido 3, se recuperaron. En los Partidos 1, 2 y 4, no lo hicieron. En el Partido 5, tendrán que hacerlo —o si no.

“Ya lo dijiste todo”, expresó Wembanyama. “Tenemos mucha confianza. No diría que fue tan difícil sacudirse (el Partido 4). Más difícil que cualquier otro partido anterior, por mucho, eso seguro. Quiero decir, ahora ya lo superamos. Son los playoffs. No hay tiempo para lamentarse demasiado”.

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FUENTE: AP