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Wembanyama no estará disponible para el Juego 3 ante Portland por conmoción cerebral

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Los Spurs denSan Antonio informaron que Victor Wembanyama no está disponible para el tercer partido del viernes por la noche contra Portland en la serie de primera ronda de los playoffs, mientras continúa recuperándose de una conmoción cerebral.

El delantero de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (1), se sienta en la cancha tras una dura caída durante la primera mitad del segundo juego de una serie de playoffs de baloncesto de la NBA de primera ronda contra los Trail Blazers de Portland en San Antonio, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Eric Gay)
El delantero de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (1), se sienta en la cancha tras una dura caída durante la primera mitad del segundo juego de una serie de playoffs de baloncesto de la NBA de primera ronda contra los Trail Blazers de Portland en San Antonio, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Eric Gay) AP

Wembanyama —el primer Jugador Defensivo del Año elegido por unanimidad en la liga y uno de los tres finalistas al premio al Jugador Más Valioso— cayó en el segundo cuarto del segundo partido el martes por la noche y no regresó.

Portland terminó ganando el encuentro 106-103 en San Antonio. La serie llega empatada al tercer partido.

“Victor no juega esta noche. Obviamente hay muchas cosas que influyen en eso, pero está bien y progresando”, señaló el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson.

Wembanyama viajó a Portland con los Spurs el jueves por la tarde mientras seguía completando los pasos exigidos por el protocolo de conmociones cerebrales de la liga. Antes, había sido catalogado como en duda para el partido del viernes.

Los jugadores deben superar una serie de parámetros antes de recibir el alta para jugar bajo el protocolo de conmociones cerebrales. Los resultados se comparan con las evaluaciones neurológicas de referencia que los jugadores realizan al inicio de la temporada.

Cualquier ausencia prolongada de Wembanyama podría ser un golpe enorme para San Antonio, que terminó con el segundo mejor récord de la liga, solo por detrás del versátil pívot francés de 2,24 metros. En la temporada regular, tuvieron marca de 12-6 sin Wembanyama.

Wembanyama promedió 25 puntos, 11,5 rebotes, 3,1 asistencias y el mejor registro de la liga con 3,1 tapones por partido esta temporada. También estuvo con sus compañeros el miércoles por la noche, cuando todos se pusieron sombreros de vaquero y sorprendieron al compañero Keldon Johnson después de que se anunciara que había sido nombrado Sexto Hombre del Año de la liga.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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