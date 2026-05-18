Wembanyama explota con 41 puntos y 24 rebotes y los Spurs superan al Thunder en doble prórroga

Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, celebra después de retacar el balón en el segundo tiempo extra del primer juego de las Finales de la Conferencia Oeste frente al Thunder de Oklahoma City, el lunes 18 de mayo de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

Wembanyama lo sentenció con un par de clavadas en el último minuto; una de ellas derivó en una jugada de tres puntos, mientras los Spurs le arrebataron la ventaja de localía y derrotaron al Thunder por quinta vez en seis enfrentamientos esta temporada.

Stephon Castle aportó 17 unidades; Devin Vassell y Keldon Johnson anotaron 13 cada uno, y Julian Champagnie sumó 11 para los Spurs, que no contaron con De’Aaron Fox por rigidez en el tobillo.

Alex Caruso anotó 31 tantos, el segundo partido con más puntos de su carrera, saliendo desde la banca para el Thunder — cuya racha de nueve victorias consecutivas en playoffs, que se remontaba al séptimo juego de las Finales de la temporada pasada, quedó cortada.

Jalen Williams regresó tras una ausencia de seis partidos por una distensión en el tendón de la corva y anotó 26 puntos para el Thunder, mientras Shai Gilgeous-Alexander — en la noche en que recibió su segundo trofeo consecutivo de Jugador Más Valioso — tuvo 24 puntos y 12 asistencias, pero lanzó 7 de 23.

Fue el sexto Juego 1 en la historia de los playoffs de la NBA que se fue a doble prórroga — el primero desde un Spurs-Warriors en 2013.

Y, mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, Wembanyama decidió que ya era suficiente.

El segundo juego es el miércoles en Oklahoma City.

Los Spurs ganaban por 10 con 9:10 por jugarse en el tiempo reglamentario, lo desperdiciaron todo y luego sobrevivieron a un tramo final frenético en el que la ventaja cambió de manos dos veces y el partido estuvo empatado tres veces en un lapso de menos de dos minutos.

Wembanyama tuvo una oportunidad desequilibrada para ganarlo en la última jugada del tiempo reglamentario, pero Chet Holmgren la rechazó de un manotazo.

Gilgeous-Alexander tuvo su peor primera mitad, en términos de tiro, en casi tres años: 1 de 5 en tiros de campo, cuatro puntos. Fue la primera vez desde el 29 de octubre de 2023 — un lapso de 270 apariciones, incluidos los playoffs — que no encestó al menos dos tiros de campo antes del descanso.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP