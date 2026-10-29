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Wembanyama anota 36 puntos y Spurs se imponen en tiempo extra ante el Jazz 117-111

SALT LAKE CITY (AP) — Victor Wembanyama anotó 36 puntos y capturó 14 rebotes por los Spurs de San Antonio, que derrotaron el miércoles 117-111 al diezmado Jazz de Utah en tiempo extra.

El francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, trata de avanzaer ante Jaxson Hayes, del Jazz de Utah, el miércoles 28 de octubere de 2026 (AP Foto/Rob Gray)
El francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, trata de avanzaer ante Jaxson Hayes, del Jazz de Utah, el miércoles 28 de octubere de 2026 (AP Foto/Rob Gray) AP

Devin Vassell anotó 17 de sus 21 puntos después del descanso para darles a los Spurs (3-2) una segunda opción que faltó al inicio, cuando Utah (1-4) llegó a ostentar una delantera de hasta 11 unidades.

Keyonte George logró 31 puntos, su máxima cifra de ,la campaña, pero pareció quedarse sin energía al final del tiempo reglamentario y del alargue tras cargar con la ofensiva del Jazz.

Ace Bailey sumó 19 puntos y el novato Darryn Peterson aportó 18, pero no jugó en el tramo final ni en el tiempo extra.

Brice Sensabaugh, quien anotó 16 puntos, abrió el tiempo extra con un triple por el Jazz, pero los Spurs respondieron con una racha de 12-0 para asegurar su tercera victoria consecutiva.

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FUENTE: AP

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