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Wembanyama anota 18 puntos y lidera victoria 132-104 de los Spurs ante Kings

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Victor Wembanyama anotó 18 puntos y capturó ocho rebotes, y los Spurs de San Antonio vencieron el martes 132-104 a los Kings de Sacramento.

El alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama controla el balón en el encuentro ante los Kings de Sacramento el martes 17 de marzo del 2026. (AP Foto/Justine Willard)
El alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama controla el balón en el encuentro ante los Kings de Sacramento el martes 17 de marzo del 2026. (AP Foto/Justine Willard) AP

Wembanyama encestó 7 de 14, con un par de triples y tres asistencias, para ayudar a los Spurs a conseguir su primera victoria en Sacramento en más de dos años.

El exastro de los Kings De'Aaron Fox sumó 15 unidades, cinco rebotes y seis asistencias para San Antonio. Keldon Johnson anotó 18 puntos y Dylan Harper aportó 15.

Los Spurs (51-18) han ganado ocho de nueve. Además, mejoraron a 11-3 en la segunda parte de partidos en noches consecutivas.

Maxime Raynaud registró 32 tantos y nueve rebotes por los Kings (18-52). Doug McDermott añadió 12 puntos.

Russell Westbrook repartió 10 asistencias para superar a Mark Jackson y Steve Nash y colocarse en el quinto puesto de la lista histórica de la NBA.

Los Spurs llegaron a tener una ventaja de 41 en el tercer cuarto, acertaron 25 de 49 intentos de triple y se encaminaron sin sobresaltos a su 25ª victoria como visitantes de la temporada.

Sacramento venía de una de sus mejores rachas de la campaña, con triunfos en cuatro de sus cinco partidos anteriores.

Wembanyama evitó que esa racha continuara pese a intentar apenas un tiro en el primer cuarto. Tenía ocho puntos al descanso, encestó un par de triples durante un tercer cuarto de altibajos y luego pasó la mayor parte del último periodo en el banquillo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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