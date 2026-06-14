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Webb vuelve a lucirse y Gigantes vencen 5-1 a Cachorros para evitar barrida en la serie

SAN FRANCISCO, California, EE.UU. (AP) — Logan Webb y Caleb Kilian se combinaron para permitir siete hits y los Gigantes de San Francisco vencieron 5-1 a los Cachorros de Chicago el domingo para evitar una barrida en la serie.

El lanzador de los Gigantes de San Francisco, Logan Webb, lanza ante un bateador de los Cachorros de Chicago durante la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 14 de junio de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Scott Marshall)
El lanzador de los Gigantes de San Francisco, Logan Webb, lanza ante un bateador de los Cachorros de Chicago durante la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 14 de junio de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Scott Marshall) AP

Matt Chapman conectó un jonrón e impulsó dos carreras para ayudar a los Gigantes a cerrar una estadía en casa de 2-4. Jung Hoo Lee agregó dos hits.

Webb (4-4) permitió siete hits en ocho entradas sin otorgar bases por bolas, igualó su máximo de la temporada con siete ponches y salió de apuros con corredores en posición de anotar en tres de las primeras cinco entradas.

Kilian retiró a los tres bateadores que enfrentó en la novena.

La ofensiva de los Gigantes hizo lo justo para evitar ser barridos por los Cachorros en San Francisco por primera vez desde 2013.

Lee conectó un sencillo en la quinta, avanzó a segunda con un toque de sacrificio y luego anotó con un doble impulsor de Drew Gilbert. Chapman siguió con su séptimo jonrón de la temporada.

Pete Crow-Armstrong tuvo dos hits por los Cachorros, que anotaron una carrera sucia en la octava.

El relevista de los Cachorros Colin Rea (5-5), quien siguió al abridor Ryan Rolison después de apenas 11 lanzamientos, permitió cuatro carreras en 4 2/3 entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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