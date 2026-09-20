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Watson supera a Mayfield y guía a los Browns a vencer 23-19 a los Buccaneers

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Deshaun Watson se ganó al menos algunas titularidades más con los Browns de Cleveland.

El mariscal de campo de los Browns de Cleveland, Deshaun Watson (4), saluda a sus compañeros de equipo antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Tampa Bay Buccaneers en Tampa, Florida, el domingo 20 de septiembre de 2026. (Foto AP/Jason Behnken)
El mariscal de campo de los Browns de Cleveland, Deshaun Watson (4), saluda a sus compañeros de equipo antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Tampa Bay Buccaneers en Tampa, Florida, el domingo 20 de septiembre de 2026. (Foto AP/Jason Behnken) AP

Watson lanzó dos pases de touchdown, incluido un envío de 17 yardas a Blake Whiteheart para tomar la delantera en el cuarto periodo, y llevó a los Browns a una victoria por remontada 23-19 sobre los Buccaneers de Tampa Bay el domingo en un partido que se retrasó dos horas y 12 minutos por relámpagos.

Los Buccaneers (0-2) avanzaban y tenían un segunda y 4 en la yarda 28 de Cleveland cuando el juego se suspendió en la advertencia de los dos minutos.

Cuando por fin se reanudó, volvió a caer una lluvia intensa.

Bucky Irving corrió dos veces y un pase de Baker Mayfield a Ted Hurst llevó a los Bucs hasta la yarda 13 antes de que una sanción por sujetar los hiciera retroceder. El pase de Mayfield en cuarta y 10 desde la yarda 20 hacia Emeka Egbuka en la zona de anotación quedó fuera de su alcance, lo que selló el triunfo para los Browns (1-1).

Watson superó a Mayfield en su propio terreno en el primer enfrentamiento entre dos quarterbacks vinculados entre sí. Watson completó 24 de 30 para 238 yardas sin pérdidas de balón y registró un índice de pasador de 121,9 en su mejor partido desde el 24 de septiembre de 2023 contra Tennessee.

Mayfield, elegido con el número 1 global por los Browns en 2018, fue traspasado a Carolina después de que un canje de gran impacto llevara a Watson y sus problemas fuera del campo a Cleveland en 2022. Con el tiempo, los Panthers lo dejaron en libertad durante esa temporada y jugó para los Rams antes de revitalizar su carrera en Tampa Bay, donde ha sido seleccionado dos veces al Pro Bowl y recibió a inicios de este mes una extensión de contrato de tres años por 165 millones de dólares.

Watson tiene marca de 10-11 en cinco temporadas con los Browns y parecía quedarse sin tiempo como titular, con Shedeur Sanders esperando para tomar el relevo. Pero su actuación ante los Buccaneers debería acallar a los críticos por ahora y darle al entrenador novato Todd Monken confianza para mantenerse con él.

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Vea aquí la cobertura completa de Deportes de AP

FUENTE: AP

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