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Wall Street tiene jornada agitada por Nvidia y el petróleo, pero recupera terreno al cierre

NUEVA YORK (AP) — El mercado bursátil de Estados Unidos tuvo una jornada agitada el jueves, pero en gran medida absorbió las fuertes oscilaciones de Nvidia y de los precios del petróleo y terminó con pérdidas relativamente moderadas.

Una pantalla en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York muestra noticias sobre el precio de las acciones de Nvidia en Nueva York, el lunes 9 de noviembre de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Una pantalla en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York muestra noticias sobre el precio de las acciones de Nvidia en Nueva York, el lunes 9 de noviembre de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

El índice S&P 500, tras caer casi 1% al inicio de la sesión, recuperó gran parte del terreno antes de cerrar con un descenso de 0,3%. El promedio industrial Dow Jones bajó 0,4% y el compuesto Nasdaq cedió 0,4%.

La acción de Nvidia se desplomó inicialmente 14% tras la renuncia de su director general, Jensen Huang. Pero rápidamente redujo sus pérdidas a la mitad, mientras que otras acciones de chips de IA subieron.

Los precios del petróleo aumentaron después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que ya no está interesado en un acuerdo con Irán. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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