Walker III se pierde práctica por lesión y es duda con los Chiefs para el domingo en Atlanta

El corredor de los Chiefs de Kansas City, Kenneth Walker III (9), es tacleado por el safety de los Jets de Nueva York, Minkah Fitzpatrick (29), durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Ed Zurga) AP

El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, comentó que Walker se “resintió” de la ingle y que el equipo lo vigilaría de cara al domingo.

“Ya veremos. Él no es de decir algo así (sin que lo diga en serio)”, expresó Reid.

Walker ha corrido para 872 yardas en su primera temporada con Kansas City, lo que lo deja a solo ocho yardas de Bijan Robinson por el liderato de la NFL, aunque ha disputado un partido menos que el corredor de los Falcons. El promedio de Walker, de 109 yardas por partido, encabeza la liga.

Walker también ha sido clave en el juego aéreo, al atrapar 22 pases para 172 yardas y cuatro touchdowns.

Si no puede jugar este fin de semana, el novato Emmett Johnson estaría en posición de asumir una carga mayor. La selección de quinta ronda procedente de Nebraska le ha dado respiro a Walker durante la mayor parte de la temporada, y ha brillado cuando se le ha presentado la oportunidad. Johnson suma 111 yardas por tierra y un touchdown en apenas 26 acarreos, y ha atrapado 14 pases para 237 yardas y otra anotación.

Mientras tanto, los Chiefs esperan tener disponible al receptor abierto Xavier Worthy después de que salió en la segunda mitad de la victoria de la semana pasada sobre los Jets por una lesión en el tendón de la corva. Eso debería quitarle algo de presión a Downs, a quien los Chiefs adquirieron de los Colts justo antes de la fecha límite de canjes de la NFL el martes, en un intento por reforzar su profundidad en la posición.

Los Chiefs ya no cuentan con el receptor abierto Tyquan Thornton, quien está en la reserva de lesionados por un tobillo dislocado.

“Me pareció que hizo un buen trabajo con lo que le pedimos, asimilarlo todo en un par de días”, dijo Reid sobre Downs. “Es un chico inteligente y sabe jugar. Ha estado jugando, lo cual es genial, y a un nivel alto. Se metió en las cosas que le pedimos que hiciera y lo hizo bien. Creo que está listo para jugar un partido con nosotros”.

Downs tuvo 33 recepciones para 354 yardas y un touchdown en nueve partidos con Indianapolis.

Los Chiefs esperan recuperar a su selección de primera ronda Mansoor Delane después de que el esquinero se perdió un par de partidos por una lesión en el hombro, aunque probablemente no contarán con el tackle derecho Jaylon Moore por una lesión en el tobillo y con Peter Woods por una lesión en el cuello.

Joshua Ezeudu jugó bien en lugar de Moore en la victoria de la semana pasada sobre los Jets.

“Sí, hermano, otra vez, es una mentalidad de que el siguiente hombre da un paso al frente. Es la NFL. En cualquier equipo deportivo, eso es lo que pasa”, manifestó el guardia ofensivo Trey Smith. “El fútbol americano tiene una tasa de lesiones del 100%”.

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FUENTE: AP