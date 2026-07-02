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Walker, Church y Burleson pegan jonrones y Cardenales vencen 11-5 a Bravos

ATLANTA (AP) — Jordan Walker conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, Nathan Church pegó un jonrón de dos carreras para empatar el juego en una séptima entrada de siete anotaciones y los Cardenales de San Luis vencieron la noche del jueves por 11-5 a los Bravos de Atlanta.

Jordan Walker (centro), de los Cardenales de San Luis, reacciona junto a Iván Herrera (48) y JJ Wetherholt (26) tras conectar un jonrón de tres carreras en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el jueves 2 de julio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Colin Hubbard)
Jordan Walker (centro), de los Cardenales de San Luis, reacciona junto a Iván Herrera (48) y JJ Wetherholt (26) tras conectar un jonrón de tres carreras en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el jueves 2 de julio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Colin Hubbard) AP

Los Bravos ganaban 5-3 antes de que los Cardenales reaccionaran en la séptima. Después del jonrón de Church ante Tyler Kinley (4-3), un sencillo impulsor de JJ Wetherholt frente a Dylan Lee le dio la ventaja a San Luis. Walker añadió un sencillo productor en esa gran entrada.

Alec Burleson conectó un jonrón en la novena y Masyn Winn tuvo tres hits y una base por bolas por San Luis.

El derecho Gordon Graceffo (6-1) lanzó una sexta entrada sin permitir carreras, mientras San Luis ganó dos de tres en la serie. Los Cardenales le dieron al mánager Oliver Marmol una victoria en su cumpleaños número 40.

Dominic Smith impulsó tres carreras con un doble en la primera entrada de cinco anotaciones de Atlanta.

El campocorto de Atlanta Jim Jarvis conectó un hit tras ser llamado de Triple-A Gwinnett. El veterano primera base mexicoamericano Rowdy Tellez fue designado para asignación. ___

FUENTE: AP

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