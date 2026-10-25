Wagner y Magic aprovechan gran último cuarto y vencen 111-102 para dejar a Knicks 0-3

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El pívot del Magic de Orlando, Nikola Vucevic (9), bloquea el tiro del guardia de los Knicks de Nueva York, Landry Shamet (44), durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el domingo 25 de octubre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) AP

Wagner, que comenzó con 1 de 10 en tiros de campo, sumó 13 rebotes y nueve asistencias, y Anthony Black aportó 18 puntos y cinco asistencias tras perderse los dos primeros partidos de Orlando por una lesión de tobillo.

El Magic, que ya jugaba sin su máximo anotador Paolo Banchero, perdió a Jalen Suggs por una lesión de rodilla en el cuarto periodo, pero superó a los Knicks 40-27 en ese tramo para conseguir su primera victoria bajo el mando de Sean Sweeney.

Jalen Brunson anotó 28 puntos por los Knicks. Karl-Anthony Towns tuvo 22 puntos y 14 rebotes y OG Anunoby añadió 22 puntos, pero los Knicks se convirtieron en el primer campeón defensor en arrancar 0-3 desde los Dallas Mavericks de 2011-12.

El Magic llegó a estar abajo 12-0, pero se mantuvo en la pelea al encestar el 43% de sus triples. Tristan Da Silva y Black metieron cinco triples cada uno y Desmond Bane terminó con 4 de 9.

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FUENTE: AP