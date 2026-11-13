Wagner se queda a un rebote del triple-doble en triunfo del Magic 107-99 ante Bucks

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Jalen Suggs, izquierda, y Franz Wagner (22), del Magic de Orlando, van tras un balón suelto frente a Jaime Jaquez Jr. (24), de los Bucks de Milwaukee, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la Copa NBA, el viernes 13 de noviembre de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux) AP

Desmond Bane añadió 21 unidades para ayudar a Orlando a mejorar a 2-0 en el juego de grupo de la Copa NBA. Milwaukee cayó a 0-2 en el grupo, que también incluye a Brooklyn, Detroit y Toronto.

Tyler Herro aportó 18 tantos para Milwaukee, que perdió por novena vez consecutiva para igualar su racha más larga desde una seguidilla de nueve derrotas del 2 al 19 de enero de 2014.

Según Sportradar, los Bucks (1-12) han tenido su peor inicio en 52 años, desde que perdieron 13 de sus primeros 14 partidos en 1974-75 sin Kareem Abdul-Jabbar, quien estaba lesionado.

Wagner encestó un gancho en giro con seis minutos por jugar para llegar a 30 puntos por cuarto partido consecutivo. Y cuando los Bucks se acercaron a ocho en el último minuto, Wagner robó el balón y, con una bandeja tras un euro-step, le dio a Orlando una ventaja de 104-94. Terminó con nueve rebotes.

El Magic también recibió un máximo de la temporada de 12 puntos de Goga Bitadze, la mitad mediante clavadas alley-oop tras pases de Wagner. Tristan da Silva, quien se perdió dos partidos por una lesión en la pantorrilla, regresó a la alineación y también anotó 12 puntos. ___

FUENTE: AP

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