Vuelco de autobús deja cuatro muertos y 13 heridos en Ecuador

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El siniestro ocurrió en la madrugada cuando el autobús que cubría la ruta desde Colta —en los Andes— hacia la ciudad costera de Guayaquil perdió el control para luego estrellarse contra una parte de la montaña y volcar sobre la carretera, señaló un reporte oficial.

Colta, una comunidad de la serranía ecuatoriana, se a ubica 176 kilómetros al sur de la capital, Quito.

Organismos de socorro que atendieron la emergencia trasladaron a los heridos hacia centros de salud donde son atendidos sin que por el momento se conozca su condición.

Reportes de medios locales dejaron ver al autobús volcado y los cuerpos de las víctimas tendidos en el lugar del percance.

La vía se mantiene cerrada temporalmente mientras la policía investiga las causas del siniestro, agregó el Servicio de Seguridad.

Los accidentes de tránsito se producen con frecuencia en las carreteras de Ecuador. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y junio se registraron en el país más de 8.700 accidentes con un saldo de 1.022 fallecidos y más de 7.400 heridos.

FUENTE: AP

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