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Vuelco de autobús deja cuatro muertos y 13 heridos en Ecuador

QUITO (AP) — Un autobús de pasajeros volcó el miércoles tras despistarse en una carretera del centro andino de Ecuador dejando cuatro fallecidos y 13 heridos, informó el Servicio Integrado de Seguridad.

El siniestro ocurrió en la madrugada cuando el autobús que cubría la ruta desde Colta —en los Andes— hacia la ciudad costera de Guayaquil perdió el control para luego estrellarse contra una parte de la montaña y volcar sobre la carretera, señaló un reporte oficial.

Colta, una comunidad de la serranía ecuatoriana, se a ubica 176 kilómetros al sur de la capital, Quito.

Organismos de socorro que atendieron la emergencia trasladaron a los heridos hacia centros de salud donde son atendidos sin que por el momento se conozca su condición.

Reportes de medios locales dejaron ver al autobús volcado y los cuerpos de las víctimas tendidos en el lugar del percance.

La vía se mantiene cerrada temporalmente mientras la policía investiga las causas del siniestro, agregó el Servicio de Seguridad.

FUENTE: AP

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