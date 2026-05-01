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Vuelco de autobús deja al menos 11 muertos y 16 heridos en el noroeste de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al menos 11 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas al volcarse un autobús privado en una carretera del noroeste de México, indicaron el viernes autoridades estatales.

El accidente se registró en una carretera del municipio de Amatlán de Cañas, estado de Nayarit, donde un autobús de pasajeros se volcó y se salió de la vía.

La Fiscalía de Nayarit dijo en un comunicado que de las víctimas seis murieron en el lugar y otras cinco en hospitales. Entre los heridos figuran cuatro niños, precisó.

Funcionarios de Protección Civil, Cruz Roja, el Ejército, la Guardia Nacional y de las policías municipales y estatales se trasladaron al lugar para apoyar en las labores de rescate y atención de los pasajeros.

Según medios locales el autobús llevaba pasajeros del estado occidental de Jalisco que se dirigían a un centro recreativo en Nayarit.

Las autoridades estatales no han informado hasta el momento qué ocasionó el percance.

FUENTE: AP

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