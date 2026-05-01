Vuelco de autobús deja al menos 11 muertos y 16 heridos en el noroeste de México

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El accidente se registró en una carretera del municipio de Amatlán de Cañas, estado de Nayarit, donde un autobús de pasajeros se volcó y se salió de la vía.

La Fiscalía de Nayarit dijo en un comunicado que de las víctimas seis murieron en el lugar y otras cinco en hospitales. Entre los heridos figuran cuatro niños, precisó.

Funcionarios de Protección Civil, Cruz Roja, el Ejército, la Guardia Nacional y de las policías municipales y estatales se trasladaron al lugar para apoyar en las labores de rescate y atención de los pasajeros.

Según medios locales el autobús llevaba pasajeros del estado occidental de Jalisco que se dirigían a un centro recreativo en Nayarit.

Las autoridades estatales no han informado hasta el momento qué ocasionó el percance.

FUENTE: AP