Vrabel tuvo 'conversaciones difíciles' con sus allegados tras publicarse fotos con reportera

El entrenador de los Patriots de Nueva Inglaterra Mike Vrabel habla en conferencia de presa el martes 21 de abril del 2026. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

“Esas (conversaciones) han sido positivas y productivas. Para tener éxito dentro y fuera del campo, hay que tomar buenas decisiones. Eso me incluye a mí. Eso empieza conmigo”, manifestó Vrabel en una declaración no programada en las instalaciones del equipo, en el segundo día de su programa de entrenamientos de temporada baja.

Las fotos mostraban a Vrabel y a Russini en un resort de Sedona y fueron tomadas antes de las reuniones anuales de la NFL que comenzaron en Phoenix el 29 de marzo, según el New York Post, que publicó las imágenes a principios de este mes.

Vrabel y Russini, ambos casados, difundieron declaraciones por escrito al Post después de la publicación de la historia, restando importancia a lo que muestran las fotos. Pero Russini renunció a The Athletic menos de una semana después, luego de que el reportaje del Post provocara una investigación interna en el medio deportivo propiedad de The New York Times.

Russini se incorporó a The Athletic en 2023 tras casi una década en ESPN, donde desempeñó diversos cargos, entre ellos presentadora de “SportsCenter”, analista de la NFL y fuente interna. Condujo un pódcast para The Athletic y apareció en su plataforma de video.

La NFL, por su parte, indicó el fin de semana pasado que no está investigando la conducta de Vrabel . El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, confirmó a The Associated Press el sábado que la liga no está indagando el asunto.

El año pasado, antes de su primera temporada como entrenador de los Patriots, atendió a los reporteros como parte de la antesala del draft de la NFL. La semana pasada optó por no hacerlo, y en esa conferencia de prensa del 13 de abril habló únicamente el vicepresidente de personal de jugadores de los Patriots, Eliot Wolf.

“Muy involucrado. Todo como de costumbre”, comentó Wolf cuando le preguntaron cuánto había participado Vrabel en el proceso del draft del equipo. “Diría que ha estado ahí con nosotros en esta etapa probablemente un poco más de lo que estuvo el año pasado... Ha estado ahí. Ha aportado. Ha observado a un montón de jugadores”.

Vrabel, de 50 años, ganó tres Super Bowls como jugador con Nueva Inglaterra. Se está preparando para su segunda temporada como entrenador de los Patriots. La temporada pasada llevó al equipo a terminar 14-3, que concluyó con una derrota en el Super Bowl ante Seattle.

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FUENTE: AP