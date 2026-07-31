Vozinha podrá ser Vozinha en Chile. Aún no se sabe cuándo se incorporará a Colo Colo

Así lo decidió por unanimidad el viernes el Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP), aunque cada vez más hay crecen las interrogantes en torno a la eventual llegada del arquero, anunciado hace una semana como nuevo refuerzo de Colo Colo.

Los máximos timoneles de los equipos chilenos acogieron la solicitud del club albo y respaldaron el pedido para que Josimar José Evora Dias pudiera mantener su apodo de Vozinha en la camiseta, cambiando así el reglamento que sienta las bases para la liga chilena, según el cual los jugadores solo pueden ser identificados por sus apellidos.

Colo Colo , el equipo con más títulos del país sudamericano, anunció el fichaje del portero caboverdiano el pasado viernes y esperaba recibirle el martes. Tras un retraso inicial debido a trabas con su visado, el guardameta de 40 años tenía previsto aterrizar en la capital chilena la víspera. Sin embargo, nunca abordó el avión, enciendo las alarmas de tanto del club como de los aficionados.

Siete días después y ante las crecientes inquietudes, el director del club, Jaime Pizarro, salió a decir el acuerdo sigue vigente. “Hemos tenido, hasta hace pocos minutos, conversación con su representante", expresó a los periodistas la noche del jueves.

De acuerdo al director, el arribo de Vozinha se vio postergado debido a que “se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales”. No especificó de qué situaciones se tratarían.

Durante la reunión de la ANFP, el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, habría reconocido que el contrato con Vozinha todavía no fue firmado y que el uso de su apodo era una de las condiciones para que aceptara el trato, según detalles del encuentro filtrados en la prensa local.

El fútbol chileno permanece así en vilo a la espera de una confirmación.

Fernando Ortiz, el técnico argentino del Cacique, respaldó el viernes a los directivos del club y detalló que ha mantenido conversaciones con el arquero africano, aunque se mostró algo más cauto y evitó dar por sentada su llegada.

“Hablamos, tuvimos un diálogo y lo vi contento, feliz. Si bien su forma no es tan expresiva, él está contento con la posibilidad de que pueda estar acá, obviamente tiene sus temas personales”, dijo Ortiz en una conferencia de prensa. “Quizás la ansiedad que uno genera tener esa figura dentro de nuestro fútbol es entendible. Esperemos que pueda resolver pronto su situación y que podamos contar con él".

Hasta el momento, Vozinha no se ha manifestado sobre el fichaje ni Chile pese a una intensa actividad en las redes sociales. Desde medios locales han asegurado que el portero habría recibido ofertas de otros clubes. El caboverdiano difunió una enigmática foto un día después de su fallido aterrizaje en Sudamérica.

El arquero que conquistó al mundo con sus espectaculares paradas en el recién terminado Mundial publicó la imagen de sus guantes y un balón en el césped del Club Oriental de Lisboa, de la cuarta división de Portugal.

Ortiz dijo estar tranquilo: "Las cosas se están haciendo como se deben”, enfatizó.

El entrenador también se refirió a la escasez de fichajes de Colo Colo para lo que resta de temporada, ya que el arquero africano es el único refuerzo anunciado hasta el momento para el segundo semestre. “Digo lo que dijo nuestro presidente: traer por traer no es algo que estamos desesperados”, sentenció. “Yo estoy feliz y contento con la plantilla que tengo”.

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FUENTE: AP