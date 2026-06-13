Vinícius Júnior marca un gol de antología y Brasil inicia Mundial con empate ante Marruecos

Vinícius Junior, de Brasil, festema su tanto en el partido mundialista ante Marruecos, disputado el sábado 13 de junio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Adam Hunger) AP

De pronto, Vinícius Júnior apareció para devolverle la vida al ambiente con una jugada digna de una videogalería de lo mejor de los mundiales.

El extremo izquierdo, próximo a cumplir 26 años, le pasó el balón a Bruno Guimarães para atraer a tres defensores y luego hizo el resto por su cuenta. Con un amague, Vinicius dejó atrás a Neil El Aynaoui y efectuó un disparo de derecha que atravesó la defensa de Marruecos y se coló en el ángulo más lejano, superando al arquero Yassine Bounou.

“Tuvimos que adaptarnos lo más rápido posible porque nos marcaron demasiado pronto, y eso cambió por completo nuestra manera de jugar”, explicó Vinícius. “Después de que nos hicieron un gol, pudimos reaccionar muy rápido y marcamos uno”.

El gol, celebrado por muchos de los 75.000 asistentes, posibilitó que Brasil rescatara un empate 1-1 en el único partido de la fase de grupos del torneo entre equipos ubicados en el top 10 del ranking mundial de la FIFA. El técnico italiano Carlo Ancelotti recibió algunas críticas tras no enviar a la cancha por Brasil al adolescente Endrick, y se avecinan ajustes.

Pero Vinícius marcó la diferencia al inicio de su segundo Mundial .

“Lo hizo bien”, consideró Ancelotti. "Fue peligroso, y creo que tiene todo a su alcance para tener un buen Mundial”.

Viní cree que puede mostrar más en el torneo. Tras anotar 16 goles en 36 partidos con el Real Madrid, tuvo el balón en varias ocasiones ante Marruecos en posición de generar oportunidades de gol.

“Creo que puedo mejorar mucho. Pude marcar el gol, pero todavía no estoy al 100% de mi nivel técnico",consideró. "Puedo mejorar en eso y ayudar a Brasil en ataque”.

El gol de Vinícius fue su primero en un duelo directo contra Achraf Hakimi, ya sea a nivel internacional o en partidos de clubes con el Real Madrid. Hakimi es el capitán de Marruecos y juega en el Paris Saint-Germain desde 2021.

Vinícius anotó en su 50mo partido con la selección de Brasil. Atribuyó el mérito a Ancelotti por conocerlo tan bien.

“Él me ayuda a adaptarme lo más rápido posible a mi equipo, y me da la importancia que necesito y merezco", enfatizó. "Si Dios quiere, haré más por él”.

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FUENTE: AP