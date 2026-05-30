Vingegaard arrasa en Piancavallo y acaricia el título del Giro de Italia

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Jonas Vingegaard celebra su victoria en la 20ma etapa del Giro de Italia, el sábado 30 de mayo de 2026, en Piancavallo. (Massimo Paolone/LaPresse vía AP) AP

Jonas Vingegaard prácticamente aseguró el sábado el título del Giro de Italia y pronto centrará su atención en el Tour de Francia al intentar convertirse en el noveno ciclista masculino en completar el doblete Giro-Tour.

Vingegaard cerró la primera parte con estilo, al escaparse en solitario hacia la victoria en la cima de Piancavallo al final de la 20 y penúltima etapa de la ronda italiana, para ampliar su ventaja en la general a más de cinco minutos sobre Felix Gall. Jai Hindley se mantuvo tercero, a 6:25 de Vingegaard.

La etapa final del domingo será en gran medida un paseo ceremonial que salida y meta en Roma, donde Vingegaard debería ser coronado oficialmente, lo que convertiría al danés de 29 años en el octavo corredor masculino en ganar las tres Grandes Vueltas.

Ganó el Tour de Francia en 2022 y 2023 y el año pasado conquistó su primer título de la Vuelta a España.

Es la primera vez que Vingegaard participa en el Giro y el corredor del Team Visma-Lease a Bike ha dominado, cumpliendo con las expectativas como favorito antes de la carrera.

El sábado ofreció otra clase magistral, al lanzar su ataque cuando faltaban 10,6 kilómetros para el final de la última y brutal subida, y rápidamente —y con evidente facilidad— fue alcanzando a los corredores de la escapada uno por uno mientras se encaminaba a la victoria.

Gall superó a Hindley en un embalaje por el segundo puesto, a 1:15 de Vingegaard al final del recorrido de 200 kilómetros (124 millas) desde Gemona del Friuli, que concluyó con dos ascensos a la subida de máxima categoría hacia Piancavallo. Fue la quinta victoria de Vingegaard en este Giro y realizó su celebración habitual: besó la foto de su familia que lleva en el manillar de su bicicleta, antes de besar su anillo de bodas y levantar los brazos en el aire al cruzar la meta. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP