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Vincent Kompany vuelve al Bayern Múnich por primera vez desde el colapso

MÚNICH (AP) — El técnico del Bayern Múnich Vincent Kompany regresó al campo de entrenamiento del club el martes por primera vez desde que se desplomó durante una práctica el mes pasado.

El técnico del Bayern Múnich Vincent Kompany previo al partido contra Augsburgo en la Bundesliga, el 10 de octubre de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)
El técnico del Bayern Múnich Vincent Kompany previo al partido contra Augsburgo en la Bundesliga, el 10 de octubre de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

La revista Kicker informó que Kompany, de 40 años, tuvo citas médicas en el complejo de la calle Säbener, mientras daba otro paso hacia su regreso previsto tras la pausa internacional.

El Bayern no tuvo entrenamiento de equipo el martes, con la mayoría de los jugadores comprometidos con sus selecciones nacionales. El próximo partido del equipo será como local contra Colonia en la Bundesliga el 20 de noviembre.

Uli Hoeness, influyente dirigente del Bayern, dijo el domingo que Kompany regresaría a tiempo para ese encuentro.

Kompany se desplomó mientras observaba una sesión de entrenamiento el 23 de octubre y fue hospitalizado por irritación meníngea, una inflamación del tejido que rodea el cerebro o la médula espinal. Había estado lidiando con una infección viral y una lesión de cadera.

El asistente Aaron Danks se hizo cargo del equipo mientras Kompany estuvo ausente y dirigió victorias contra Friburgo, Magdeburgo, Atlético de Madrid y Mainz. La única mancha fue el empate 2-2 contra Borussia Dortmund en el clásico el 31 de octubre.

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