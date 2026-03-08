Villarreal vence a Elche y sigue igualado en puntos con el Atlético en La Liga

Los goles en la primera mitad del delantero canadiense Tajon Buchanan y del defensor uruguayo Santiago Mouriño pusieron a Villarreal en control, antes de que el exdelantero del AC Milan André Silva recortara distancias con un gol tardío para el Elche.

Villarreal tiene 54 puntos, pero el Atlético está por delante por diferencia de goles. Sin embargo, el triunfo dejó a Villarreal 11 puntos por encima del Real Betis, que perdió 2-0 en Getafe.

El campeón defensor Barcelona lidera la liga española con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. La derrota del Elche lo dejó en el 17mo puesto.

Getafe, que marcha a mitad de tabla, está encontrando su mejor versión al vencer al Betis en casa después de ganar 1-0 al gigante de la ciudad, el Real Madrid, el lunes pasado.

El delantero uruguayo Martin Satriano dio continuidad a su magnífico tanto ante el Madrid con otro gol. Eso ocurrió después de que el veterano mediocampista Kiko Femenia le diera la ventaja al Getafe frente al Betis.

Satriano, de 25 años, está a préstamo del club francés Lyon.

Pero un gol tempranero del delantero nigeriano Akor Adams no fue suficiente para el Sevilla, que empató 1-1 en casa ante el Rayo Vallecano, que igualó al inicio de la segunda mitad por medio del defensor uruguayo Alfonso Espino.

Ambos equipos rondan la mitad de la tabla.

En el partido tardío, el Valencia recibe al Alavés, otro equipo en apuros.

