americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Villarreal vence a Elche y sigue igualado en puntos con el Atlético en La Liga

MADRID (AP) — Villarreal venció el domingo 2-1 a un Elche que atraviesa dificultades, para mantenerse igualado en puntos con el Atlético de Madrid, tercero en la Liga.

Los goles en la primera mitad del delantero canadiense Tajon Buchanan y del defensor uruguayo Santiago Mouriño pusieron a Villarreal en control, antes de que el exdelantero del AC Milan André Silva recortara distancias con un gol tardío para el Elche.

Villarreal tiene 54 puntos, pero el Atlético está por delante por diferencia de goles. Sin embargo, el triunfo dejó a Villarreal 11 puntos por encima del Real Betis, que perdió 2-0 en Getafe.

El campeón defensor Barcelona lidera la liga española con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. La derrota del Elche lo dejó en el 17mo puesto.

Satriano vuelve a marcar

Getafe, que marcha a mitad de tabla, está encontrando su mejor versión al vencer al Betis en casa después de ganar 1-0 al gigante de la ciudad, el Real Madrid, el lunes pasado.

El delantero uruguayo Martin Satriano dio continuidad a su magnífico tanto ante el Madrid con otro gol. Eso ocurrió después de que el veterano mediocampista Kiko Femenia le diera la ventaja al Getafe frente al Betis.

Satriano, de 25 años, está a préstamo del club francés Lyon.

Pero un gol tempranero del delantero nigeriano Akor Adams no fue suficiente para el Sevilla, que empató 1-1 en casa ante el Rayo Vallecano, que igualó al inicio de la segunda mitad por medio del defensor uruguayo Alfonso Espino.

Ambos equipos rondan la mitad de la tabla.

En el partido tardío, el Valencia recibe al Alavés, otro equipo en apuros.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Termoeléctrica Guiteras entra en fase final de reparación y podría generar electricidad esta noche en Cuba

Termoeléctrica Guiteras entra en fase final de reparación y podría generar electricidad esta noche en Cuba

🚨 TEHERÁN BAJO FUEGO: Israel lanza ataques a gran escala mientras la ciudad queda envuelta en llamas

🚨 TEHERÁN BAJO FUEGO: Israel lanza ataques a gran escala mientras la ciudad queda envuelta en llamas

Protestas estallan en varios barrios de La Habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

Protestas estallan en varios barrios de La Habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

🚨URGENTE | Israel bombardea Teherán en NUEVA serie de ataques | Destruye Depósito de petróleo

🚨URGENTE | Israel bombardea Teherán en NUEVA serie de ataques | Destruye Depósito de petróleo

Trump afirma que Cuba está en sus últimos momentos y promete que la isla tendrá una gran vida nueva

Trump afirma que Cuba está en "sus últimos momentos" y promete que la isla tendrá "una gran vida nueva"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter