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Villarreal contrata como técnico a Iñigo Pérez antes de otra campaña en la Champions

MADRID (AP) — Villarreal informó que alcanzó un acuerdo el lunes para contratar al técnico Iñigo Pérez, quien condujo al también club español Rayo Vallecano a la final de la Conference League esta temporada.

Iñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, durante la final de la Conference League contra Crystal Palace, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Leipzig, Alemania. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)
Iñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, durante la final de la Conference League contra Crystal Palace, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Leipzig, Alemania. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) AP

Está previsto que Pérez firme un contrato de tres años con Villarreal, que terminó tercero en la liga española y disputará la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva.

Villarreal quedó eliminado en la fase de liga de la Champions la temporada pasada, su primera en la máxima competición europea de clubes desde que alcanzó las semifinales en 2021-22. Será la primera vez que Villarreal dispute ediciones consecutivas del torneo.

Pérez, de 38 años, reemplazará a Marcelino, quien anunció hacia el final de la temporada pasada que no seguiría al frente del equipo.

El Rayo de Pérez perdió 1-0 ante Crystal Palace en la final de la Conference League, el torneo de tercer nivel del fútbol europeo de clubes.

Pérez, un ex mediocampista que se retiró en 2022, fue asistente en el Rayo y asumió el cargo principal en 2024, después de no poder acompañar al entonces entrenador Andoni Iraola cuando se marchó a Bournemouth, en Inglaterra, por problemas con el permiso de trabajo.

El nuevo entrenador de Villarreal será presentado oficialmente el martes.

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