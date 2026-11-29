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El esquinero de los Vikings de Minnesota, Byron Murphy Jr. (7), intercepta el balón ante el receptor abierto de los Falcons de Atlanta, Drake London (5), durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el domingo 29 de noviembre de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Ellen Schmidt) AP

Myles Price anotó con un regreso de 99 yardas en la patada inicial, y Cousins llevó a los Vikings (8-3) a la zona de anotación en su primera posesión —su primer touchdown en la serie ofensiva inicial de la temporada— con un pase de anotación de 19 yardas a T.J. Hockenson para tomar ventaja de 14-0.

La ofensiva se estancó después de eso y solo volvió a cobrar vida cuando una intercepción en salto de Byron Murphy le dio a los Vikings el balón en la yarda 32 de Atlanta con 13:11 por jugar en un partido empatado.

Cousins completó 19 de 29 pases para 186 yardas y una intercepción, incluida una serie particularmente desalentadora en la que los Vikings ejecutaron siete jugadas desde la yarda 7 o más cerca, pero no anotaron. El pase apresurado de Cousins en cuarta y 2 hacia Price en la zona de anotación salió desviado.

Penix completó 14 de 21 pases para 175 yardas, con tres intercepciones y el balón suelto perdido, lo que le da 10 pérdidas de balón con solo un pase de touchdown en los últimos cuatro partidos para los Falcons (3-8).

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FUENTE: AP