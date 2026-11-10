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Vikings adquieren al QB Kirk Cousins de Raiders por selección de 3ra ronda

MINNEAPOLIS (AP) — Los Vikings de Minnesota readquirieron al quarterback Kirk Cousins para intentar reanimar su deficiente ofensiva, al adelantarse a la fecha límite de canjes de la NFL con un acuerdo para enviar a los Raiders de Las Vegas su selección de tercera ronda del draft de 2027, según una persona con conocimiento del trato.

El quarterback Kirk Cousins (8) de los Raiders de Las Vegas busca lanzar un pase ante el asedio de defensores de los 49ers de San Francisco, el domingo 8 de noviembre de 2026. (AP Foto/Kelley L. Cox)
El quarterback Kirk Cousins (8) de los Raiders de Las Vegas busca lanzar un pase ante el asedio de defensores de los 49ers de San Francisco, el domingo 8 de noviembre de 2026. (AP Foto/Kelley L. Cox) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el canje aún no había sido anunciado por ninguno de los dos equipos.

Mientras se abrió un espacio con los Raiders para el novato Fernando Mendoza, la primera selección global del draft de este año, los Vikings también realizaron un movimiento importante para mantener a flote su temporada, con una defensa dominante y muchas piezas capaces a la ofensiva alrededor del mariscal de campo.

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FUENTE: AP

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