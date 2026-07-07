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Victoria judicial de Louis Vuitton contra cadena china de té aviva debate sobre marcas registradas

HONG KONG (AP) — Un debate sobre la propiedad de símbolos tradicionales chinos ha surgido después de que un tribunal ordenó a una cadena local de té pagar 1,5 millones de dólares a la marca francesa de lujo Louis Vuitton por denuncias de infracción de marca registrada.

Bolsas con la marca y el logotipo Molly Tea en una tienda de Beijing, China, el martes 7 de julio de 2026. (Foto AP/Ng Han Guan)
Bolsas con la marca y el logotipo Molly Tea en una tienda de Beijing, China, el martes 7 de julio de 2026. (Foto AP/Ng Han Guan) AP

Medios estatales chinos y comentaristas en internet se preguntan si el diseño de flor de cuatro pétalos del monograma distintivo de la casa de moda, con 130 años de antigüedad, deriva de patrones que se remontan a la China antigua. Algunos acusan a la empresa de “monopolizar” patrones tradicionales chinos.

Un tribunal de la ciudad oriental de Suzhou dictaminó recientemente que el logotipo de Molly Tea, cuyas bebidas emblemáticas se basan en jazmín y otros tés florales, infringía el monograma de marca registrada de Louis Vuitton. Ordenó a la empresa de té pagar 10,3 millones de yuanes (1,5 millones de dólares) a la compañía francesa, según medios locales que publicaron copias o detalles de lo que, según dijeron, fue el fallo.

Las disputas de propiedad intelectual entre marcas occidentales y chinas no son infrecuentes. Marcas internacionales como el fabricante estadounidense de zapatillas New Balance han llevado a empresas chinas ante tribunales locales y, en ocasiones, han prevalecido en casos de propiedad intelectual y marcas registradas.

La sentencia se ha vuelto tendencia en China.

El diario estatal Beijing Daily señaló en una publicación en la popular plataforma Weibo que el fallo expuso una brecha en la protección del patrimonio y los símbolos de la China antigua.

El medio preguntó: “¿Por qué una empresa china terminó pagando más de 10 millones de yuanes en indemnización a una compañía francesa por usar un diseño que resonaba con el espíritu de los patrones centenarios de China?”.

“Internautas chinos acusan a LV de intentar monopolizar motivos antiguos tras la demanda contra una marca de té”, decía un titular en el Global Times, un periódico estatal en inglés. El diario sostuvo que había una “frustración generalizada” por el control, por parte de una marca extranjera, de un diseño que se cree forma parte del patrimonio cultural de China.

Una foto y el pie de foto que acompañaban el artículo mostraban patrones en una “pipa” de palo de rosa de la dinastía Tang —un tipo de laúd tradicional chino—, colocados lado a lado con el patrón del monograma de Louis Vuitton.

Louis Vuitton celebra el 130 aniversario de su monograma, diseñado en 1896, al que ha llamado un “símbolo universal de creatividad”. El monograma estuvo “inspirado en la ornamentación neogótica y la influencia del japonismo”, según el sitio web de LVMH, su empresa matriz.

LVMH y Molly Tea no respondieron a una solicitud de comentarios. Molly Tea, fundada en 2021, seguía mostrando su logotipo de flor de cuatro pétalos en su sitio web oficial hasta el martes. La empresa indicó a medios locales que planeaba apelar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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