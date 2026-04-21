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Victor Wembanyama sale para ser evaluado por conmoción tras caer de cara a la cancha

SAN ANTONIO (AP) — La estrella de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama, cayó de cara a la cancha en el segundo cuarto del partido de playoffs contra Portland la noche del martes y se retiró para ser evaluado por una posible conmoción cerebral.

El delantero de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama (1), se sienta en la cancha tras una dura caída durante la primera mitad del segundo juego de una serie de primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Trail Blazers de Portland en San Antonio, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Eric Gay)
El delantero de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama (1), se sienta en la cancha tras una dura caída durante la primera mitad del segundo juego de una serie de primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Trail Blazers de Portland en San Antonio, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Eric Gay) AP

Los Spurs informaron que Wembanyama estaba en el protocolo de conmoción cerebral y que no regresaría. Cualquier ausencia prolongada de Wembanyama sería un golpe enorme para San Antonio, que terminó con el segundo mejor récord de la liga, solo por detrás del versátil pívot francés de 7 pies y 4 pulgadas.

Wembanyama recibió una falta de Jrue Holiday después de girar alrededor del base de los Trail Blazers en la pintura. No pudo amortiguar la caída y su mandíbula golpeó la cancha cuando quedaban 8:57 del segundo cuarto.

Wembanyama permaneció en la cancha unos 30 segundos antes de incorporarse hasta quedar sentado durante aproximadamente un minuto y hablar con su compañero Stephon Castle. El entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, pidió tiempo muerto para revisar a Wembanyama, quien corrió de inmediato por el túnel después de ponerse de pie.

San Antonio está en los playoffs por primera vez desde 2019 y venció a Portland en el Juego 1 de la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste.

Wembanyama fue nombrado el lunes Jugador Defensivo del Año de la NBA, al ganar el premio por unanimidad. Promedió 25 puntos, 11,5 rebotes y el mejor registro de la liga con 3,1 tapones esta temporada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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