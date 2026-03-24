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Victor Wembanyama quiere el premio MVP y no dejar dudas al final de la temporada

MIAMI (AP) — Victor Wembanyama lo está dejando claro: quiere ganar el premio al Jugador Más Valioso de la NBA esta temporada.

Victor Wembanyama (1) de los Spurs de San Antonio durante el primer tiempo contra el Heat de Miami, el lunes 23 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)
Victor Wembanyama (1) de los Spurs de San Antonio durante el primer tiempo contra el Heat de Miami, el lunes 23 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

El astro francés de San Antonio —instantes después de que su equipo asegurara oficialmente su primer título de la División Suroeste en nueve temporadas— detalló algunos elementos de su candidatura al MVP la noche del lunes, después de que los encendidos Spurs vencieran 136-111 al Heat de Miami para lograr su 22da victoria en sus últimos 24 partidos.

“He pensado en ello”, comentó Wembanyama. “Creo que ahora mismo hay un debate. Debería haberlo, aunque creo que yo debería encabezar la carrera. Estoy tratando de asegurarme de que, al final de la temporada, no haya debate”.

Wembanyama promedia 24,3 puntos, 11,2 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones por partido. Solo seis jugadores han terminado una temporada con esos números: Kareem Abdul-Jabbar lo hizo cinco veces, Hakeem Olajuwon lo hizo dos, mientras que Shaquille O’Neal, Patrick Ewing y David Robinson lo hicieron una vez cada uno. ¿El sexto jugador de esa lista? Ese sería Wembanyama, quien también logró todo eso la temporada pasada, aunque en apenas 46 partidos.

Shai Gilgeous-Alexander, el actual MVP con el Thunder de Oklahoma City, es el gran favorito para ganar el trofeo otra vez, según BetMGM Sportsbook. El siguiente en la lista: Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles.

Wembanyama aparece después, con la tercera mejor cuota hasta el lunes, un puesto por delante de Nikola Jokic, de Denver. A estas alturas, todos los demás serían considerados opciones con pocas probabilidades de llevarse el premio, aunque la regla de 65 partidos de la NBA para la elegibilidad a los principales galardones —como el MVP— podría convertirse en un factor. Jokic, por ejemplo, solo puede perderse un partido más antes de quedar fuera de la votación, y Wembanyama no puede ausentarse de más de tres encuentros.

Wembanyama, quien ganó el premio al novato del año hace dos años y era considerado, en general, una apuesta segura para el galardón al jugador defensivo del año la temporada pasada hasta que tuvo que ser apartado por una trombosis venosa profunda, tiene tres factores a su favor.

“El primero sería que la defensa es el 50% del juego y que, hasta ahora, está infravalorada en la carrera por el MVP. Creo que soy el jugador con mayor impacto defensivo en la liga”, afirmó Wembanyama. “El segundo argumento sería que casi barrimos a OKC en la temporada, y los dominamos tres veces con su mejor equipo. ... El tercer argumento sería que el impacto ofensivo no son solo puntos”.

No debería sorprender a nadie que los Spurs también crean que Wembanyama es más que un simple aspirante al MVP.

“Creo que está cerca”, señaló el entrenador de los Spurs Mitch Johnson. “Todos esos tipos que mencionaste lo merecen; un par de ellos ya tienen ese premio. Y yo estoy muy sesgado. Puedo ver a uno de esos tipos todas las noches. Puedo verlo en la cancha de entrenamiento. Puedo ver lo que hace por la mañana. Puedo ver lo que hace ahora mismo después del partido. Así que entiendo que mi opinión, mi visión y mi perspectiva son muy diferentes a las de casi todos los demás".

“Pero influye en el juego en todos los sentidos —en la cancha, en ambos lados, con y sin el balón, en lo que el otro equipo intenta hacer, planear, diseñar, ajustar, en ambos lados del baloncesto—, en mi muy ignorante opinión, tanto como cualquier otro jugador que haya visto", agregó.

Los Spurs tienen marca de 54-18. Serán el primer o el segundo sembrado de la Conferencia Oeste. Tendrán ventaja de local en la primera ronda de los playoffs, en la segunda ronda si llegan, y casi con seguridad también la tendrían en las Finales de la NBA si alcanzan esa instancia. Hay muchas razones para ello, pero la principal —literalmente, dado que Wembanyama mide 2,24 metros— es el rostro de la franquicia, de 22 años, que ha maravillado a los Spurs cada día con su madurez y ética de trabajo.

Los galardones MVP casi con seguridad llegarán en algún momento. Wembanyama no quiere seguir esperando.

“Ahora mismo, sigue siendo razonable que haya un debate”, expresó Wembanyama. “Pero, como dije, mi objetivo es asegurarme de que ya no haya debate al final de la temporada”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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