Victor Wembanyama puede ampliar su legado de villano con otro triunfo de los Spurs en el MSG

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Wembanyama y los Spurs de San Antonio pueden igualar la serie si vuelven a ganar como visitantes, tal como lo hicieron en el tercer partido. El pívot francés de 2,24 metros se adueñó del juego el lunes por la noche con 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y tres tapones, incluido uno en el que voló para estrellar el balón contra el tablero cuando parecía una bandeja fácil de Landry Shamet.

También se ganó la ira del público en forma de un cántico vulgar después de cometer falta sobre Karl-Anthony Towns con 9,6 segundos por jugar en la primera mitad. Ese fue solo uno de varios momentos en los que Wembanyama hizo enfadar a sus rivales.

Durante el primer cuarto, Wembanyama empujó en la cabeza al base de los Knicks Jalen Brunson en una jugada que no fue sancionada. José Alvarado, de Nueva York, comentó el lunes que Wembanyama “se salió con la suya”, y añadió: "Esa será la última".

A Wembanyama le señalaron tres faltas personales en el tercer partido.

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FUENTE: AP

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