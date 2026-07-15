Veto a tenista por amaño de partidos sube a 3 años tras apelación

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Bensoussan había sido sancionado originalmente con una suspensión de un año y 11 meses por amañar partidos de individuales y dobles en torneos de menor categoría para un sindicato de crimen organizado con base en Bélgica.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aumentó la sanción a tres años para Bensoussan, de 34 años, cuyo mejor ranking de la ATP en individuales fue el puesto 405 en junio de 2018.

La ITIA publicó el fallo del TAS, en el que se indicó que las “investigaciones descubrieron una organización criminal que corrompió al menos a 181 jugadores en todo el mundo e implicó la manipulación de al menos 375 partidos de tenis”.

Un caso penal en Bélgica derivó en una condena de cinco años de prisión para el líder del sindicato.

Bensoussan apeló ante el TAS para anular su sanción inicial y la ITIA pidió al tribunal deportivo que la aumentara a seis años y medio.

Los tres jueces del TAS rechazaron ordenar a Bensoussan que devolviera 1.150 dólares (1.000 euros) que, según afirmaron los investigadores de tenis, recibió por amañar uno de los partidos en 2018.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP