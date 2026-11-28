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ARCHIVO — El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Alex Vesia (51), lanza durante la sexta entrada del cuarto partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional de béisbol, el miércoles 7 de octubre de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Mike Stewart, Archivo) AP

Nueva York también alcanzó un acuerdo de 130 millones de dólares por ocho años con el jardinero Carson Benge, de 23 años, según indicó una persona al tanto de esas conversaciones; un pacto que incluye una opción del equipo por 26 millones de dólares para 2035 y 10 millones de dólares en dinero diferido. Benge terminó segundo en la votación al Novato del Año de la Liga Nacional y, bajo las reglas actuales, no habría sido elegible para la agencia libre sino hasta después de la temporada 2031.

Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato porque los acuerdos no habían sido anunciados.

Estos son los más recientes de una serie de acuerdos de grandes sumas por parte de los Mets, que no lograron clasificarse a los playoffs y terminaron últimos en el Este de la Liga Nacional con marca de 74-88 pese a contar con una de las nóminas más altas del béisbol.

Nueva York acordó un contrato de 450 millones de dólares por nueve años con Tarik Skubal, ganador en dos ocasiones del premio Cy Young, un acuerdo récord para un lanzador. Los Mets le dieron un contrato de 95 millones de dólares por ocho años al jardinero central A.J. Ewing, quien debutó en mayo; un acuerdo de 8 millones de dólares por un año al primera base Paul Goldschmidt; y un contrato de tres años al zurdo venezolano Darwinzon Hernández.

Vesia, un zurdo de 30 años, ponchó a 74 en 58 entradas con 32 bases por bolas para los Dodgers de Los Ángeles este año y tiene una efectividad de 1,59 en postemporada a lo largo de 22 2/3 entradas en 31 apariciones. Se perdió la Serie Mundial de 2025 debido a la muerte de su hija recién nacida.

Benge debutó el día inaugural, bateó para .282 con 20 jonrones, 65 carreras impulsadas, 22 bases robadas y un OPS de .776. Terminó segundo en la votación al Novato del Año de la Liga Nacional, detrás del primera base de Cincinnati Sal Stewart, quien recibió 20 de los 30 votos de primer lugar, frente a los siete de Benge.

___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP