El holandés Max Verstappen, de Red Bull, disputa la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas, el viernes 20 de noviembre de 2026 (AP Foto/Abbie Parr) AP

Lo hará el sábado por la noche, gracias a una penalización impuesta a Kimi Antonelli antes de la clasificación del viernes.

Antonelli, el piloto de 20 años que es ya el campeón de Fórmula Uno de este año, marcó un tiempo de 1:34.684 en la tercera sesión clasificatoria para la carrera. Pero saldrá sexto debido a una penalización de cinco puestos, porque su equipo Mercedes excedió la asignación de motores para la temporada.

Verstappen, cuatro veces campeón de la F1 y quien protagonizó una sesión de prácticas bastante combativa el viernes, registró un tiempo de 1:35.264.

Las condiciones del trazado de 6,2 kilómetros (3,85 millas) fueron considerablemente distintas a las dos prácticas del jueves, la primera bajo la lluvia y la segunda sobre la superficie que permanecía mojada.

En cambio, el asfalto estaba seco para las sesiones de práctica y clasificación del viernes.

Eso simuló mejor las condiciones previstas para la carrera del sábado por la noche, de 50 vueltas. Los pilotos también aprendieron más sobre cómo conducir en lo que se espera que sea una de las carreras más frías en la historia de la F1, con una temperatura pronosticada de 8 grados Celsius (47 Fahrenheit) a la hora de la carrera.

Verstappen buscará el triplete en esta carrera. George Russell ganó hace dos años, la misma noche en que Verstappen aseguró su cuarto título consecutivo de la serie.

Los pilotos de Ferrari Lewis Hamilton y Charles Leclerc —cuarto y quinto en el campeonato de pilotos, respectivamente—, de manera sorpresiva no lograron avanzar más allá de la segunda sesión clasificatoria.

Leclerc se perjudicó al no lidiar correctamente con la séptima curva y no llegó a la bandera a cuadros a tiempo para completar una última vuelta con la marca necesaria para meterse entre los 10 primeros de la sesión final.

Leclerc saldrá 11.º el sábado y Hamilton 12.º.

El argentino Franco Colapinto se ubicó décimo en la clasificación, mientras que el mexicano Sergio Pérez quedó 18vo entre 22 participantes.

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FUENTE: AP