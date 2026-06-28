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Verstappen advierte que Silverstone exhibirá fallas del reglamento de la F1

SPIELBERG, Austria (AP) — Max Verstappen manifestó que estalló en carcajadas después de darse cuenta de cómo el Gran Premio de Gran Bretaña de la próxima semana pondrá de relieve las deficiencias del nuevo reglamento de la Fórmula 1.

El neerlandés Max Verstappen de Red Bull maniobra su auto en el Gran Premio de Austria el domingo 28 de junio del 2026. (AP Foto/Darko Bandic)
El neerlandés Max Verstappen de Red Bull maniobra su auto en el Gran Premio de Austria el domingo 28 de junio del 2026. (AP Foto/Darko Bandic) AP

Verstappen ha sido el crítico más persistente de la F1 respecto a los autos de 2026 y su dependencia de la energía eléctrica de las baterías, y el cuatro veces campeón incluso a puesto en duda su futuro en el circuito.

Para Verstappen, el circuito de Silverston, uno de los más antiguos del calendario, dejará rezagados a los autos con menor potencia. Los autos cargan sus baterías usando la energía del frenado, pero Silverstone no tiene suficientes frenadas fuertes para aportar la energía necesaria para sus largas rectas, explicó.

“Silverstone, me encanta el circuito, pero di unas vueltas en el simulador y me empecé a reír. Se sentía como un circuito diferente, para ser honesto”, reconoció Verstappen tras terminar segundo en el Gran Premio de Austria del domingo. “Casi no tienes batería a lo largo de la vuelta. Es todo constantemente a fondo. Así que sí, se va a sentir muy diferente comparado con lo que estamos acostumbrados en Silverstone, por el trazado del circuito”.

“Aquí (en Austria) tienes rectas largas y grandes zonas de frenada, así que puedes cargar la batería”, añadió. “Allí tienes rectas largas pero en una curva rápida, por ejemplo, así que realmente no puedes cargar las baterías, y luego en la siguiente recta no tienes mucho para gastar. Va a ser una dura”.

Verstappen habló tras el mejor resultado de la temporada en la carrera de casa de Red Bull, con un auto mejorado. Reveló que lo consiguió pese a las molestias en las rodillas tras un fuerte choque en la clasificación.

“Me golpeé las rodillas. Te das contra los huesos, no es nada agradable. Pero hoy estuvo bien, así que eso era lo más importante”, señaló.

Con un auto con más agarre, capaz de llevar más velocidad en la curva, Verstappen se mostró aun así más optimista de lo que ha estado casi toda la temporada.

“Lo satisfactorio fue que esta fue la primera vez que sentí que de verdad podía pelear por la victoria”, expresó. “Estar así de cerca de una victoria, creo que es un gran esfuerzo del equipo. Han trabajado muy duro para traer estas mejoras al auto aquí, y esta es la primera vez, creo, en la carrera, en la que me sentí realmente competitivo”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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