Venus Williams, de 45 años, apunta al Abierto de Francia tras 10 derrotas seguidas

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Venus Williams, de los Estados Unidos, reacciona junto a su pareja Leylah Fernandez, de Canadá, durante un partido de dobles de tercera ronda del campeonato de tenis U.S. Open, el lunes 1 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Heather Khalifa) AP

La exnúmero 1 del mundo, de 45 años, manifestó el martes, tras perder su décimo partido consecutivo de individuales, que está considerando jugar en Roland Garros el próximo mes.

“Sí, quiero decir, para ensuciarme los pies, esto fue un gran comienzo. No puedo jugar en Roma, tengo otros compromisos, lamentablemente, así que en realidad estoy súper triste por eso. Mi esposo es italiano, nos da pena no poder estar allí. Así que nos encantaría seguir en marcha sobre la arcilla”, comentó en su conferencia de prensa posterior al partido en el Abierto de Madrid.

Williams, campeona de siete títulos de Grand Slam, perdió 6-2, 6-4 ante la española Kaitlin Quevedo, de 20 años.

Williams no jugaba en Madrid desde hace cinco años. Su último torneo sobre arcilla había sido el Abierto de Francia de 2021, cuando perdió su primer partido ante Ekaterina Alexandrova.

“Todas estas cosas requieren ajustes. Empecé a practicar en arcilla un par de semanas después de Miami. Realmente no he jugado en arcilla en años. Pero disfruto la arcilla, es divertido. Hoy jugué contra una rival muy inspirada”, señaló Williams.

La última victoria de Williams en el circuito fue ante Peyton Stearns en los octavos de final de un torneo WTA 500 en Washington en julio de 2025. Este año, ya había perdido en Auckland, Hobart, el Abierto de Australia, Austin, Indian Wells y Miami.

Quevedo consiguió su primera victoria en un cuadro principal de un WTA 1.000, y apenas el segundo triunfo a nivel de circuito de su carrera. Se convirtió en la jugadora española más joven en ganar un partido del cuadro principal en el Abierto de Madrid. “Me sorprendió muchísimo. No sabía que eso iba a pasar. Estoy muy feliz de haber podido jugar por primera vez contra una leyenda así en esta cancha increíble. Fue un privilegio, y estoy muy contenta de estar aquí”, dijo Quevedo. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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