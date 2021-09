Venezuela: Un caraqueño debe pagar hasta dos veces su sueldo para independizarse y vivir solo

Gabriela Mandonca se mudó a una pieza en agosto de 2020, cinco meses después de iniciada la cuarentena en el país. Vivía en Guatire y trabajaba en Caracas, por lo que desplazarse desde el hogar de sus padres hacia su oficina se hacía cuesta arriba. Cuando logró hacerlo, «fue por un golpe de suerte», pues para ese entonces —e incluso actualmente— pedían hasta siete meses de depósito, lo cual ahora aumenta hasta 1.000 dólares el capital inicial que debe tenerse para vivir solo.

Encontró una habitación el Campo Claro, cerca de la estación de metro Los Dos Caminos, y dice que panadería, abastos y demás comercios le quedan muy cerca. La mensualidad fue de 50 dólares hasta febrero de 2021. Desde marzo empezaron a hacer aumentos a la renta, que ya alcanza los 80 dólares (60%).

«Mi sueldo era de 150 dólares, podía llegar a los 200 dólares con las comisiones de las ventas», comenta. Al menos 150 gastaba en alquiler y comida y el resto le alcanzaba para darse uno que otro gusto nada ostentoso. Su testimonio da músculo a las cifras presentadas por la Cámara Inmobiliaria Venezolana, que estimó que durante la pandemia el precio de los alquileres ha aumentado en 9% y prevé que la cifra suba a 25% para finales de año.

Pero el caso de Mandoca es poco común. Es una joven profesional que encaja en el perfil del BID de los arrendatarios venezolanos («en promedio más jóvenes y de ingreso medio. Del grupo de edad de 15-39 años»), y cuyos ingresos están muy por encima de los del venezolano promedio.

En el país un empleado gana alrededor de 55,5 dólares mensuales, una cifra que puede variar dependiendo de si labora en el sector privado o público, que pagan cerca de 70,1 dólares y 4,7 dólares respectivamente, según el Índice de Remuneraciones del Trabajador Venezolano del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

Eso se traduce en que, un caraqueño debe pagar hasta dos veces su sueldo para mudarse solo a un apartamento amueblado de aproximadamente 40 metros cuadrados —con cocina, sala, una habitación, un baño y servicios de TV por cable, telefonía, agua e internet incluidos—, pues la renta por este tipo de inmueble oscila entre 150$ —hacia el oeste de Caracas, en zonas como Altagracia o la avenida Andrés Bello— y 500$ —hacia zonas como Chacaíto, Chacao, Altamira, La California.

Mudarse no es solo renta

Pero para mudarse no solo se necesita pagar una renta. También, en ocasiones, cuando se alquila un piso sin muebles, como lo hizo Josefina Lara, hay que contemplar inversiones por concepto de compras de cocina, nevera y lavadora, que son los electrodomésticos que no tiene y considera son los más esenciales para poder dar el paso final.

«Yo vivo en Petare, en la casa de la abuela de mi hijo. Pero estoy pagando el alquiler de una habitación en otra casa desde febrero, que me sale en 20 dólares mensuales la reserva. Y está bien el precio, porque viviría prácticamente sola. Hay dos cuartos, uno es mío y el otro de una señora que lo usa como depósito. Es más, yo ya tengo algunas cositas guardadas ahí, pero no me he ido porque hay que llevar cocina, nevera y lavadora y yo no tengo cómo comprar esos corotos», cuenta la caraqueña de 28 años.

Tomando como referencia lo que cuestan esos últimos tres artefactos en tiendas de cobertura nacional como Daka o Da+Co, la señora Lara, cuyo sueldo llega a 120 dólares, debería reunir 916 dólares para poder comprar lo que necesita, pues los precios de una lavadora o cocina son considerablemente altos en relación a sus ingresos.

Respecto a lo que serían las facturas por servicios —que según el OVF llegan a 25 dólares—, dice que representan gran parte de su salario, pues «en mi barrio, El Nazareno, la bombona de gas cuesta 800.000 bolívares. No te van a quitar un brazo por eso, pero con el internet sí. Tengo un plan de 12 dólares, y por luz y agua como 300.000. Estiro esa plata, no sé cómo hago, pero lo logro. Es difícil ser madre soltera, que el padre no aporte y, además, independizarte».

