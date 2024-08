Líder opositora se suma a manifestación en Caracas para apoyar a candidato que asegura ganó elección

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado (izquierda) y el candidato opositor en las presidenciales, Edmundo González, muestran documentos de conteo de votos desde lo alto de un camión durante una protesta contra los resultados de las elecciones que dieron a Nicolás Maduro como vencedor, en Caracas, Venezuela, el 30 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado saluda a sus partidarios a su llegada a una concentración en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios aplauden a la líder opositora María Corina Machado durante un mitin en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios aplauden a la líder opositora María Corina Machado durante un mitin en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habla durante una conferencia de prensa en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el viernes 2 de agosto de 2024. (Foto AP/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios esperan la llegada de la líder opositora María Corina Machado, en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios se reúnen para manifestarse con la líder opositora María Corina Machado, en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios de la oposición ondean banderas nacionales durante una manifestación en Valencia, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Jacinto Oliveros) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer sostiene un cartel con un mensaje que dice "No somos terroristas. Vamos hasta el final", mientras espera junto a sus compañeros partidarios la llegada de la líder opositora María Corina Machado, en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado habla durante una manifestación en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ciudadanos venezolanos se reúnen para denunciar lo que dicen son resultados fraudulentos de las elecciones presidenciales en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador, en la Ciudad de Panamá, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Walter Hurtado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer espera junto a sus compañeros simpatizantes la llegada de la líder opositora María Corina Machado, en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado aplaude junto a sus partidarios durante una manifestación en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una simpatizante de la líder opositora María Corina Machado aplaude durante una manifestación en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado es trasladada en motocicleta al final de una manifestación en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado es trasladada en motocicleta al final de una manifestación en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios se reúnen para una manifestación a favor del gobierno en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios se reúnen para una manifestación a favor del gobierno en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios se reúnen para una manifestación a favor del gobierno en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved