Golpe político en Venezuela: Delcy Rodríguez destituye a Alex Saab y reorganiza carteras económicas

Caracas , 17 ene (Redacción) — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , oficializó este viernes un importante ajuste ministerial que incluye la destitución de Alex Saab como ministro de Industrias y Producción Nacional , y la fusión de su cartera con el Ministerio de Comercio Nacional , según informaron medios venezolanos y agencias internacionales.

La decisión fue publicada en la cuenta oficial de Telegram de Rodríguez, donde la mandataria expresó su “agradecimiento a Saab por su labor al servicio de la patria” y señaló que “asumirá nuevas responsabilidades” dentro del Gobierno, aunque no precisó cuáles serán esas funciones.

La fusión unifica el Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el Ministerio de Comercio Nacional , creando una nueva instancia económica bajo la dirección de Luis Antonio Villegas , quien se desempeñaba como ministro de Comercio desde febrero de 2024.

El presidente venezolano Nicolás Maduro (centro-izquierda) abraza al empresario Alex Saab luego de que llegó al palacio presidencial de Miraflores, el miércoles 20 de diciembre de 2023, en Caracas. Estados Unidos liberó a Saab, que fue detenido en 2020, a cambio de 10 estadounidenses encarcelados en Venezuela. (AP Foto/Matías Delacroix)

La medida busca, según analistas, centralizar la gestión de áreas estratégicas de producción y distribución en un contexto de crisis económica y presión política nacional e internacional.

Saab, empresario colombiano de origen libanés , fue nombrado por la administración de Nicolás Maduro como titular del Ministerio de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024. Antes de ese cargo, encabezó el Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela .

La figura de Saab ha sido ampliamente controvertida: fue detenido en Cabo Verde en 2020, extraditado a Estados Unidos y enfrentó cargos por conspiración para lavado de dinero y por actuar como testaferro del Gobierno venezolano. Permaneció detenido hasta diciembre de 2023 tras recibir un perdón presidencial, y en marzo de 2024 la justicia estadounidense desestimó los cargos en su contra.

Reconfiguración política tras la captura de Maduro

La salida de Saab del gabinete se produce en medio de una reconfiguración profunda del Ejecutivo venezolano después de la captura del expresidente Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero. En este proceso, Rodríguez ha promovido varios cambios en carteras clave, con el objetivo de reforzar el control interno y responder a presiones externas.

Además de la fusión ministerial, Rodríguez ha designado nuevos ministros en áreas como Comunicación, Transporte y Ecosocialismo, así como altos mandos en seguridad y contrainteligencia, marcando una revolución ministerial en poco más de una semana en el poder.

Impacto político y percepción internacional

Los cambios han sido interpretados por analistas como un esfuerzo por distanciar la estructura gubernamental de figuras estrechamente asociadas a Maduro, al tiempo que busca enviar señales de estabilidad y una nueva orientación económica y política, tanto dentro como fuera del país.