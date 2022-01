EEUU extendió por otro año licencia que protege a Citgo

La reciente medida de la administración de Joe Biden permitirá a Citgo operar hasta el 20 de enero de 2023, sin temor a las acciones que han emprendido los bonistas para honrar el pago pendiente. La emisión de bonos de Pdvsa en 2017 -por la administración de Nicolás Maduro - dio como garantía 50,1% de Citgo y los tenedores de bonos están detrás de esos activos, pues Pdvsa y la República no les han cancelado la deuda pendiente

A continuación, el texto íntegro de la licencia general N°5H, firmada por Andrea Gacki, directora de la Ofac:

OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS

Reglamento de Sanciones de Venezuela 31 CFR Parte 591

LICENCIA GENERAL NO. 5I

Autorización de ciertas transacciones relacionadas con Petróleos de Venezuela, SA 2020 Bono del 8,5 por ciento a partir del 20 de enero de 2023

(a) Salvo lo dispuesto en el párrafo (b) de esta licencia general, a partir del 20 de enero de 2023, todas las transacciones relacionadas a, la provisión de financiamiento y otras transacciones en Petróleos de Venezuela, SA 2020 8.5 Por ciento Bono que estaría prohibido por el inciso l(a)(iii) de la Orden Ejecutiva (EO) 13835 del 21 de mayo de 2018, según enmendada por EO 13857 del 25 de enero de 2019, e incorporados al Reglamento de Sanciones de Venezuela, 31 CFR parte 591 (la VSR), están autorizados.

(b) Esta licencia general no autoriza ninguna transacción o actividad que de otro modo esté prohibida por el VSR, o cualquier otra parte del 31 CFR capítulo V.

(c) A partir del 20 de enero de 2022, Licencia General No. 5H, con fecha del 10 de septiembre de 2021, es reemplazada y reemplazada en su totalidad por esta Licencia General No. 5I.